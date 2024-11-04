¿Todavía no tienes claro por quién votar? Esto proponen Harris y Trump en las materias que más preocupan en EEUU

Video Elecciones en EEUU: 5 momentos clave de una campaña llena de giros inesperados y un final incierto

A menos de 24 horas del cierre de una de las campañas electorales más reñidas y cerradas de la historia de Estados Unidos, aún quedan votantes indecisos y dado que se espera que la contienda sea decidida por márgenes sumamente escasos, cada uno de esos votos podría ser determinante para el resultado de la elección cuando son emitidos en uno de los estados péndulo.

Es por eso que preparamos esta guía sobre los que ofrecen los dos principales candidatos en las elecciones presidenciales de 2024, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, en las cuatro áreas que más preocupan al electorado: economía, inmigración, aborto y política exterior.

Economía

¿Qué propone Kamala Harris en economía?

El plan económico de Harris consiste en recortes de impuestos para la clase media que beneficiarán a más de 100 millones de estadounidenses de clase media y trabajadora así como una serie de subsidios para ayudar a ese segmento de la población.

Entre ellos, la vicepresidenta propone la expansión del crédito fiscal por hijo hasta $6,000 por hijo, ayudas de hasta $25,000 para quienes compran su primera vivienda y promete recuperar el inventario de nuevas viviendas estimulando la construcción de 3 millones de unidades en su primer periodo.

Harris también prometió que firmará una ley para prohibir arreglos entre propietarios corporativos para fijar el precio de los alquileres desestimulando la competencia así como una prohibición federal a la especulación de precios de bienes de consumo.

¿Qué propone Donald Trump en economía?

El plan económico de Trump consta de amplios recortes de impuestos, mayores aún a los que instituyó en 2017, junto a medidas populistas como la abolición de impuestos sobre propinas, horas extras y beneficios de la seguridad social, junto con un arancel general del 20% a todos los bienes importados a EEUU y del 60% si provienen de China.

El lunes Trump amenazó a México de imponer un arancel del 70% a los bienes importados de ese país si no detienen a los inmigrantes en la frontera sur.

Los aranceles compensarían por las pérdidas de ingresos por causa de los recortes impositivos, pero a medida en que ha progresado la campaña, el candidato los justifica como un remedio para todo, desde los cuidados infantiles hasta la seguridad nacional.

Inmigración

¿Qué propone Kamala Harris en inmigración?

Video ¿Qué propone la candidata Kamala Harris para los inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo?

¿Qué propone Donald Trump en inmigración?

Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

Salud

¿Qué propone Kamala Harris en salud?

Harris quiere expandir la autoridad que el gobierno de Biden le dio a Medicare para negociar los precios de los medicamentos a fin de que pueda “acelerar la velocidad de las negociaciones para que los precios de más medicamentos bajen aún más rápido”.

Harris ha dicho que invertiría en nuevas propuestas de políticas de salud, como ampliar la cobertura de Medicare para la atención médica domiciliaria.

Harris ha dicho que quiere hacer permanentes los subsidios establecidos en 2021 para la adquisición de pólizas de seguros de salud de la ley de cuidados de salud asequibles a través de la eliminación del límite de ingresos de los beneficiarios y el aumento del monto de los subsidios, los cuales expiran en 2025.

¿Qué propone Donald Trump en salud?

Trump también ha dejado de prometer que derogará la ley de cuidados de salud asequibles, también conocida como Obamacare, pero sí ha dicho que podría reemplazarla por otro plan. Al ser presionado por los moderadores en el único debate que sostuvo con Harris sobre detalles de ese nuevo plan, Trump dijo que tenía “conceptos’ sin explicar de qué se trataban.

Trump también ha dicho que dejará el sector salud en manos del excandidato independiente convertido en partidario Robert Kennedy Jr, quien es un conocido teorista conspirativo en materia de vacunas sin entrenamiento médico que ya prometió que prohibirá las vacunas en Estados Unidos.

“Voy a dejar que se vuelva loco con la salud. Voy a dejar que se vuelva loco con la comida. Voy a dejar que se vuelva loco con los medicamentos”, dijo Trump en su polémico mitin Madison Square Garden de Nueva York a finales de octubre.







Aborto

¿Qué propone Kamala Harris sobre el derecho al aborto?

Por años, la vicepresidenta ha sido una fuerte defensora de los derechos reproductivos y ha prometido que firmará una nueva legislación para restablecer la protección a nivel nacional al derecho al aborto derogados por la Corte Suprema en 2022, lo cual le será imposible sin un Congreso demócrata.

Harris también ha prometido que vetará cualquier intento de establcer una prohibición federal al aborto, así como continuar con las políticas del gobierno de Biden para salvaguardar el acceso al aborto con medicamentos y proteger a las mujeres que cruzan fronteras estatales para acceder al aborto, y defnder la fertilización in vitro de los ataques que ha sufrido en algunos estados republicanos

¿Qué propone Donald Trump sobre el aborto?

Después de alardear de haber sido el arquitecto de la decisión de la Corte Suprema que derogó el fallo Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto a nivel nacional, Trump dió una vuelta de 180 grados en la materia cuando el tema que se convirtió en una de las mayores debilidades de los republicanos en el actual ciclo electoral.

Ahora Trump dice que es un tema que debe ser dejado a los estados y que de llegar a la presidencia no firmaría una prohibición federal al aborto que antes apoyaba. Subsidiariamente también ha dicho que hará que las compañías de seguro de salud e incluso el mismo gobierno paguen por los tratamientos de fertilización in vitro de las estadounidenses.

Política exterior

¿Qué propone Kamala Harris en política exterior?

Harris dice que China es responsable de robar propiedad intelectual y distorsionar la economía global con exportaciones injustamente subsidiadas y promete que será “Estados Unidos, no China, quien gana la competencia por el siglo XXI”.

Harris es una firme defensora de la cooperación multilateral y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otros aliados tradicionales de Estados Unidos.

Harris respalda el derecho de Israel a defenderse, pero también ha criticado duramente las muertes de miles de palestinos en medio de la guerra entre Israel y Hamás, apoyando un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes en manos de Hamas, así como la solución de dos estados.

Harris dice que Estados Unidos respaldará los esfuerzos defensivos de Ucrania contra Rusia “durante el tiempo que sea necesario” para liberar a Europa de la amenaza que una victoria rusa representaría para el viejo continente.

¿Qué propone Donald Trump en política exterior?

En el campo de las relaciones internacionales, Trump propone una política de paz a través de la fuerza, en el que un Estados Unidos fuerte podría disuadir malos comportamientos de otros países en el escenario internacional.

Sin embargo, Trump mostró durante su gobierno y en su postpresidencia una gran deferencia por el dictador ruso Vladimir Putin, quien invadió a su vecina Ucrania hace casi tres años, así como por otros dictadores y hombres duros como Victor Orban de Hungría o Kim Jong Un de Corea del Norte, lo que podría suponer una realineación de las alianzas tradicionales de Estados Unidos.

Trump dice que resolverá las guerras en Europa del Este y en el Medio Oriente rápidamente y que mantendrá la paz mundial, aunque no ha explicado los detalles de cómo lo haría.

