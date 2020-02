Quienes tradicionalmente no votan están dispuestos a hacerlo en noviembre, indica un estudio

Un sorprendente 71% de las personas que no suelen votar asegura que planea hacerlo en las próximas elecciones de noviembre, lo que podría revertir una tendencia reciente de baja participación en las presidenciales, aunque no se espera un impacto dramático en el resultado, según un nuevo estudio realizado por la Fundación John S. y James L. Knight.

La encuesta encontró que solo el 16 % de los no votantes habituales dijeron que mantendrían su posición de no votar. El resto dijo que no había tomado una decisión o decidieron no responder la pregunta.

El estudio examinó a 12,000 de quienes califica como "no votantes crónicos", aquellos que no están registrados para votar o votaron solo una vez en las últimas seis elecciones nacionales. El 'Proyecto 100 Millones' analizó "la historia no contada" de las personas de todo el espectro político que tradicionalmente no votan en el país, en todos los niveles de educación e ingresos, y de todos los ámbitos de la vida en términos de edad, raza, género y religión, con muestras considerables en estados clave del campo de batalla electoral.

La encuesta confirma la especulación de que las elecciones de 2020 podrían revertir la baja participación observada en 2012 y 2016, tal vez igualando la más alta participación (62%) en 2008 cuando Barack Obama fue elegido y se registró la mayor cifra de votantes en cuatro décadas. En 2012 la participación se redujo al 58.6% y en 2016 al 60%.

"Ya existe la sensación de que la participación electoral será mayor en 2020 que en 2016. Esto podría ser el presagio de lo que podría ser la mayor participación en la historia", dijo Fernand Amandi, presidente de la firma de Miami, Bendixen & Amandi International, que realizó la encuesta.

Si bien no proporcionó una respuesta clara de por qué tantos dicen que planean votar este año, se debió en parte al factor Trump. Un gran número, el 57%, dijo que las elecciones de 2020 son "más importantes" que las elecciones anteriores en su vida, mientras que solo el 30% dijo que eran iguales o menos importantes. Alrededor del 41% de los encuestados dijo que Trump fue un factor en su decisión, con un 22% motivado por los sentimientos "anti-Trump" y un 19% declarando que votarían a favor del actual presidente. Otro 10% respondió que su disposición a votar este año se debe al mal estado del país y el 31% alegó que irían a las urnas por un sentido de responsabilidad cívica o porque era lo moralmente correcto.

Cuando se trata de su elección de candidato, el 30% respondió que planeaba votar para reelegir a Trump, mientras que el 33% dijo que planeaba votar por los demócratas. Entre los hispanos, solo el 23% dijo que votaría por Trump, mientras que el 36% respondió que lo haría por el candidato del partido demócrata.

"Existe una percepción común de que la mayoría de los votantes que no votan se alinean con el partido demócrata. Resulta que hay casi tantos republicanos", dijo Amandi. Advirtió que la encuesta debía tratarse con precaución cuando se trata de las elecciones de noviembre porque la mayor parte del trabajo de campo se realizó en el verano de 2019. “Dicho esto, el porcentaje de quienes dicen que podrían inclinar la punta del pie en el agua esta vez es de interés ", agregó.

Sin embargo, el único mensaje que podría extraerse es que "hay un grupo masivo de estadounidenses que han optado por no participar en el proceso democrático, pero al fin las condiciones están creadas para que algunos de ellos opten por volver a participar en esta elección".

Solo el 16% dijo que no planeaba votar, el 51% dijo que no le importaba la política, creía que el sistema era corrupto o que su voto no importaba y no haría ninguna diferencia.

Contrariamente a la opinión popular, la encuesta encontró que los no votantes no son todos jóvenes y de tendencia demócrata. De hecho, están divididos políticamente en una variedad de temas.

Si bien los no votantes se centran en el centro-izquierda en algunos temas clave como la atención médica y el control de armas, son un poco más conservadores que los votantes consistentes en materia de inmigración y aborto, encontró la encuesta. Alrededor del 45% apoyó la construcción de un muro fronterizo mientras el 43% se opuso a la idea. Por otro lado, el 62% de los no votantes dijeron que apoyaban controles de armas más estrictos frente al 27% que se opone a leyes de armas restrictivas.

La encuesta también encontró que los no votantes son menos educados y más pobres. El 62% no tiene un título universitario. Alrededor del 65% son blancos, frente al 15% hispanos y el 13% negros, una cifra similar a la proporción general de la población en Estados Unidos.

Sin embargo, los miembros de la 'Generación Z' tienen menos probabilidades de votar. L os estadounidenses de entre 18 y 24 años están menos interesados en la política y menos informados. Son el grupo de edad con menos probabilidades de decir que votarán en 2020, y el 38% afirma que no tiene suficiente información para decidir.

El estudio encontró que los no votantes tienen menos fe en el sistema electoral y dicen que no ejercen el voto porque no les gustan los candidatos o sienten que su voto no importa y es más probable que piensen que "el sistema está manipulado".

"Hay una pérdida de confianza en el proceso electoral y en el sistema", dijo Amandi, señalando que podría deberse en parte al hecho de dos elecciones en los últimos 20 años en las que el resultado del colegio electoral no ha reflejado el voto popular. "Antes, eso solo ocurrió una vez en 240 años", dijo Amandi.

En 2016, Hillary Clinton perdió las elecciones a pesar de ganar dos millones más de votos que Trump.

Los no votantes están menos comprometidos con las noticias y la información, de acuerdo con la encuesta. El 38% de los no votantes tienen más probabilidades de "toparse" accidentalmente con las noticias, en lugar de buscarlas de forma activa. Solo el 24% de los no votantes dijo que prestaron mucha atención a las noticias, en comparación con el 40% de los votantes activos.

Los no votantes son menos partidistas que los votantes y están más indecisos sobre temas como el aborto y la inmigración. El 28% de los no votantes se identifican como independientes.

La Fundación Knight dice que la encuesta es la más grande jamás realizada entre los no votantes y proporciona el único conjunto de datos nacionales confiables sobre los puntos de vista políticos de los no votantes, así como los principales problemas y desafíos ante la votación.