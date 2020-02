Sanders se consolida entre los demócratas hispanos y Bloomberg se mete en la pelea: encuesta de Univision

Bernie Sanders no ha parado en su conquista del voto hispano. El senador por Vermont es ahora el candidato que más apoyo acumula entre los votantes demócratas latinos: un 30% lo respalda en la contienda por la nominación presidencial del Partido Demócrata.

El sondeo exclusivo de latinos registrados para votar, realizado entre el 9 y el 14 de febrero, muestra que el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, no ha logrado grandes avances: tiene un 5% de apoyo entre los demócratas hispanos. A pesar de su fuerte desempeño en Iowa y New Hampshire, uno de cada cinco hispanos afirma que no sabe lo suficiente sobre él.