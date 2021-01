Trump presiona a Pence para que use un poder que no tiene y desconozca en el Congreso el triunfo de Biden

Pero el mandatario Donald Trump y una facción importante de su Partido Republicano quiere que Pence se adjudique una autoridad inédita _e inexistente en la legislación estadounidense_ que le permita decidir cuáles votos contar y cuáles no.

Una posible aspiración presidencial en 2024 podría complicarse si la facción republicana encabezada por Trump percibe que no fue lo suficientemente leal en un momento crucial. Y una conducta desapegada a ley le valdría el rechazo del resto del conservadurismo estadounidense, más tradicionalista y respetuosa de las instituciones.

"Por supuesto, si no actúa a favor de nosotros, ya él no me simpatizará tanto", agregó Trump sobre Pence según Politico.