"Por favor, déjeme terminar mi pregunta, señor": Trump enfrenta duras críticas en un tenso foro con electores

1- Trump dice que le dio mucha importancia al coronavirus

Luego el presidente reiteró la defensa que suele usar cuando se le cuestiona su manejo de la pandemia citando la prohibición parcial de vuelos que, según varios análisis no freno el flujo de viajeros desde China y Europa como dice el presidente. "Así que eso se llamó acción, no con la boca, sino un hecho real. Hicimos un muy, muy buen trabajo cuando pusimos esa prohibición", aseguró.

2- "¿Por qué arrojó a personas vulnerables como yo debajo del autobús?"

"Señor presidente, voté por usted en 2016. Soy conservador, provida y diabético. Tuve que esquivar a las personas a las que no les importa el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Pensé que usted estaba haciendo un buen trabajo con la respuesta a la pandemia hasta aproximadamente el 1 de mayo. Luego quitó el pie del acelerador. ¿Por qué arrojó a personas vulnerables como yo debajo del autobús?", preguntó usando la expresión To throw (someone) under the bus, que en inglés se usa para referirse a una traición o poca lealtad.