¿Por qué unos medios le dan Arizona a Biden y otros no? Te explicamos cómo se hace el mapa electoral

La declaración de quién ganó una elección presidencial estadounidense ha recaído históricamente en la agencia de noticias The Associated Press (AP) y posteriormente en otros medios de comunicación, debido a la inexistencia de un ente electoral nacional o federal.

Uno de los factores que ha generado más confusión durante el proceso electoral en curso es que los medios de comunicación no coinciden en cuanto al número de votos al Colegio Electoral que ha acumulado el candidato demócrata Joe Biden .

Otros medios de comunicación aún no han reconocido la victoria en Arizona, por lo que le restan a Biden los 11 votos que ese estado aporta.

Tal como lo ha hecho en cada elección desde que Zachary Taylor alcanzó la presidencia en 1848, AP declara un ganador solamente cuando hay certeza, ya que no hace predicciones ni identifica a algún aspirante como probable ganador. Lo hace respondiendo a la pregunta ¿Puede el candidato rezagado alcanzar al líder?

¿Qué ha pasado en Arizona?

“ The Associated Press continúa viendo y analizando los resultados del escrutinio en Arizona a medida que van llegando ", dijo Sally Buzbee, editora ejecutiva de AP. “Nos apegaremos a los hechos en todos los casos”.

Pero cuando declaró a Biden ganador en Arizona a las 2:50 a.m. (hora del Este) del pasado mi´ércoles, AP había dicho que "l as papeletas que restan por contar, incluyendo el voto por correo en el condado Maricopa, donde Biden tuvo buen desempeño, no eran suficientes para que Trump alcanzara al exvicepresidente".