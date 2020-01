Centro Pew: los republicanos cada vez confían menos en los medios

Entre Fox y CNN

Las brechas partidarias se vuelven aún más dramáticas cuando se observan los polos ideológicos dentro de los partidos republicano y demócrata . Por ejemplo, cerca de dos tercios de los demócratas liberales (66%) confían en el diario The New York Times .

Republicanos, los más desconfiados

Entre los republicanos y los de tendencia republicana, la desconfianza en las fuentes de los medios de comunicación es más común. Ocho fuentes - el doble que los demócratas - son objeto de desconfianza por parte de al menos un tercio de los republicanos. A la cabeza de la lista está CNN, de la que desconfían el 58% de los republicanos. Luego vienen MSNBC (de la que se desconfía en un 47%), The New York Times (42%), NBC (40%), The Washington Post (39%), CBS (37%), ABC (37%) y HuffPost (34%).