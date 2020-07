Presentador de Fox News sugiere que la senadora que perdió sus piernas en Irak "odia" EEUU: la respuesta de ella se hace viral

"Se supone que no debes criticar a Tammy Duckworth de ninguna manera porque alguna vez sirvió en el Ejército... La mayoría de la gente simplemente la ignora. Pero cuando Duckworth habla en público, se te recuerda qué persona tan tonta y poco impresionante es", dijo Carlson en su programa 'Tucker Carlson Tonight' .



"Hace tiempo que se considera fuera de límites cuestionar el patriotismo de una persona. Es una carga muy fuerte y tratamos de no hacerlo nunca. Pero ante todo esto, la conclusión no se puede evitar. Estas personas en realidad odian Estados Unidos. Ya no hay dudas al respecto", afirmó Carlson. "Y paradójicamente esta gente quiere controlar EEUU más que nada... ¿Puedes liderar un país que odias?"