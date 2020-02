Los demócratas fracasan en su primera batalla electoral: sin resultados a tiempo, ahora deben enfrentar el daño colateral

Los resultados no se presentaron como había prometido el Partido Demócrata de Iowa por problemas en el nuevo sistema de conteo y la tecnología usada para transmitir los datos desde los precintos, según la explicación oficial. Esos nuevos sistemas buscaban hacer el proceso más transparente y resulta que pueden terminar minando la confianza de algunos en todo el proceso de las primarias.

Sin resultados, pero con proyecciones y estimados, los ciudadanos de Iowa y el país todo, se fueron a dormir con la sensación de que el caucus había sido un asunto de cuatro: Sanders, Buttigieg, Warren y Biden, no necesariamente en ese orden.

Ese retraso generó la situación curiosa de que los candidatos, los potenciales ganadores y los aparentes perdedores, salieran a hablar a sus seguidores antes de que se conociera algún dato. Por lo general, los aspirantes esperan poder llevar alguna información para apuntalar el entusiasmo de sus simpatizantes, pero en este caso no hubo con qué hacerlo.

¿Los primeros serán los últimos?

Primero fue la senadora Amy Klobuchar y luego el exvicepresidente Joe Biden quienes dieron sus mensajes triunfales ante sus seguidores, haciendo menos énfasis en lo que hicieron lograron en los caucus de Iowa que en lo que piensan hacer la próxima semana en las primarias de New Hampshire.

En una primera aproximación, podría pensarse que Klobuchar y Biden prefirieron hablar sin que hubiera cifras, porque los resultados no los han favorecido, sobre todo en el caso del exvicepresidente, quien en algunas asambleas realizadas en centros urbanos no quedó como “candidato viable”, es decir, no superó el 15% de los apoyos.