Ecos del 'impeachment' en Iowa: cómo afecta a Biden lo que se dijo de él en el proceso contra Trump

Biden, confiado

La estrategia de la defensa de Trump, amplificada por medios conservadores, no parece haber tomado por sorpresa al exvicepresidente, quien asegura que se trata de enlodar la imagen de un potencial contrincante que impedirá la reelección del republicano en noviembre.

Para Leopoldo Martínez, miembro del Comité Demócrata Nacional, la mención de Biden en durante el juicio político no tendrá ningún efecto en los caucus o asambleas demócratas del lunes.

“Este es un elemento que solo es escuchado y creíble para quienes ya son gente comprometida y apoya al presidente Trump. No creo que nadie, que ve las cosas con objetividad, que esté informado, que se quiere informar, piense que lo que tenemos que dilucidar es lo que ellos (los republicanos) están planteando”, aseguró Martínez a Univision Noticias.

Martínez afirma que el juicio político no es un tema de campaña de Biden y resulta un “elemento de distorsión” porque en el proceso se busca establecer que es la responsabilidad de presidente, no la del exvicepresidente, contra quien no hay ningún proceso o investigación.