Esta estudiante es indocumentada y la aceptaron en 13 universidades

Soto sin embargo, no tiene documentos para permanecer en el país ni tampoco DACA, el amparo de la deportación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Por eso, sería más difícil para ella estudiar en el estado donde vive hace años, Arizona, que irse a estudiar al otro extremo del país, a Connecticut, en Yale.

Soto es una de miles de estudiantes de Arizona sin estatus legal que han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Se están graduando en estas semanas de la secundaria y por primera vez en sus vidas están entendiendo el peso de no contar con un estatus legal, al encontrar un sinnúmero de obstaculos para continuar sus estudios universitarios.

Por supuesto, Soto está emocionada de ir a Yale y no cabe duda de que es una gran oportunidad para ella, le dijo al medio local AZ Central . Pero la mayoría de sus amigos se quedan en Arizona y ella tendría que dejar a su familia por primera vez.

“Al final del día, estoy agradecida por la oportunidad de desafiarme a mí misma. Pero tengo que decir que fue una decepción que tuve que superar. Mis elecciones que estaban tan cerca de casa no eran muy factibles", dijo.



En Arizona, uno de los estados fronterizos con México y que cuenta con una de las poblaciones de inmigrantes más altas del país, los estudiantes indocumentados no pueden obtener licencias de conducir o permisos de trabajo. Y no califican para pagar la matrícula más barata disponible para los estudiantes con DACA que ofrecen las tres universidades estatales de Arizona.