NO hay una edición pro-Palestina de helados Ben & Jerry’s: son imágenes creadas con IA

Tres herramientas de detección de IA dieron positivo a que esas imágenes no son reales.

Circulan en redes sociales varias imágenes de supuestos envases de los helados Ben & Jerry´s con diseños a favor de la causa palestina. Esos dibujos son falsos porque fueron creados con inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

No hay registros de esos diseños en la página web de la fábrica de helados, tampoco hallamos nada referente a eso en Google, y tres diferentes herramientas gratuitas de detección de imágenes hechas con IA, arrojaron positivo a que son una creación digital.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No hay registro de esas supuestas ediciones de envases de helado

“Gracias Ben & Jerry´s por su humanidad”, se lee en inglés y en letras superpuestas en un video que circula en redes sociales, y en el que se ven seis diferentes cartones de helado con imágenes de personas con kufiyas (prenda distintiva de cuadros bicolor que usan los palestinos en la cabeza o el cuello), o con platos de sandía y pescados en las manos, y algunas de ellas con la frase “Desde el río hasta el mar” –muy usada por la causa palestina– ; todo en formato caricaturizado, como suelen ser los diseños de los sabores de Ben & Jerry´s.

Hicimos una revisión en la página web de la fábrica de helados, en sus comunicados de prensa , y no hay nada que mencione un nuevo lanzamiento con esos diseños, ni tampoco ninguna imagen relacionada con Palestina.Aunque sí dejan claro que son activistas de varias causas , no hay un producto relacionado a las mismas. Una búsqueda dentro de la web, con la palabra palestinian no dio resultados de sabores, sino de algunos reportes de la marca en ese territorio.

PUBLICIDAD

Desde elDetector enviamos un correo de consulta al departamento de comunicaciones de Ben & Jerry´s, pero para el momento de publicar esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , no arrojó resultados sobre el supuesto nuevo diseño. Tampoco arrojó resultados con la búsqueda de la frase “desde el río hasta el mar”, en inglés .

PUBLICIDAD

Esos seis cartones fueron generados por IA

Ante la particularidad de la propuesta y la diferencia entre los trazos de uno y otro cartón de los supuestos helados, pasamos las imágenes por tres distintas herramientas de detección de IA: WasitAI , Hive Moderation y Decopy AI .

El supuesto cartón de helados con dos hombres usando kufiyas, saludándose, y frente a ellos un plato de pescado y la frase en inglés “Palestina libre”, dio como resultado por encima de 99% de probabilidad de creación con IA, y positivo a creación digital, en las tres herramientas.

Otro diseño que circula es uno en que se ven cuatro personas: dos hombres y dos mujeres con hijab o hiyab (velo que cubre la cabeza y el cuello de las mujeres musulmanas). Dos sostienen una sandía y dos unas cámaras fotográficas. Los dos hombres portan chalecos con la palabra “prensa” en inglés. Se suma la frase: “Del río”, en inglés. “Estamos bastante seguros de que esta imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por IA”, determinó WasitAI, y Hive Moderation y Decopy AI analizaron que la posibilidad de creación digital está por encima de 99%.

En una tercera supuesta muestra de los helados Ben & Jerry´s, nuevamente, cuatro personas: tres mujeres y un hombre, sostienen sandías en sus manos, de fondo se ve cielo y una torre gris. En el cartón se lee: “Desde el río hasta el mar”. Los análisis determinaron entre 96 y 100% de posibilidad de generación por IA. WasitAI también confirmó que es una creación digital.

PUBLICIDAD

Hay una cuarta imagen en la que se observan, otra vez, cuatro personas: una persona de la tercera edad, un joven y dos mujeres usando hijab o hiyab. El joven y el hombre de tercera edad sostienen piedras en sus manos, y las mujeres juntas tienen una sandía. El análisis de Hive Moderation dio 38.8% de posibilidad de IA, el de Decopy IA arrojó un 99.41% de intervención con IA y WasitAI confirmó que se trata de una imagen generada digitalmente.

Las dos últimas imágenes que se muestran en TikTok, Facebook y X (antes Twitter) son aquellas en las que aparece un plato con comida. En una se ve a un hombre y una mujer con la bandera palestina de fondo y ambos observando el plato. Tanto el hombre como la mujer usan kufiyas. La otra imagen es de un hombre saludando a una mujer que sostiene un plato con lo que asemeja a un plato de comida casera. Nuevamente los dos usan kufiyas, y junto a ellos la bandera de Palestina. Hay una coincidencia en esas dos supuestas muestras de helado: la frase: “Desde el río hasta el mar”.

Conclusión

Es falso que la famosa marca de helados Ben &Jerry´s haya sacado una edición pro-Palestina, como se observa en imágenes que circulan en TikTok, Facebook y X (antes Twitter) . En la página web de la marca no hallamos registros de esas imágenes, ni en la sección de comunicados de prensa, ni en la de sabores. Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre esas ediciones de los cartones de helados Ben & Jerry´s. Tres diferentes herramientas de detección de imágenes por IA, dieron positivo a cada una de las seis diferentes imágenes con los supuestos envases de helado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.