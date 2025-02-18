Donald Trump NO ha firmado una orden ejecutiva que retire el SNAP a “todos los boricuas” que no estén capacitados para trabajar en la agricultura

Pocos días después del anuncio sobre la pausa en subvenciones y préstamos federales por parte de la Casa Blanca, surgió un mensaje en Facebook que asegura que “Donald Trump firmó una orden ejecutiva” para obligar a “todos los boricuas” ( puertorriqueños) que reciben “Asistencia Nutricional Suplementaria” (SNAP, por sus siglas en inglés) a capacitarse en trabajos agrícolas, bajo la amenaza de perder su asistencia si no cumplen con esta condición. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Se trata de una desinformación sin fundamento.

La administración del presidente número 47 de Estados Unidos envió a las agencias federales del país un memorando que, según se lee, solicita “pausar temporalmente” las actividades relacionadas con la obligación de toda asistencia financiera federal, como la destinada a “la ayuda exterior, organizaciones no gubernamentales, DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), ideología de género 'woke' y el Green New Deal”. Sin embargo, en el documento firmado el 27 de enero de 2025, no se menciona SNAP, un programa conocido como cupones de alimentos, ni tampoco a los puertorriqueños.

Es una falsedad

Aunque el programa SNAP se financia con fondos federales, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aclaró en una rueda de prensa el 29 de enero de 2025, que "los beneficios del Seguro Social, los beneficios de Medicare, los cupones de alimentos y la asistencia social, es decir, la ayuda entregada directamente a las personas, no se verán afectadas por esta suspensión".

Asimismo, realizamos búsquedas en el sitio web de la Casa Blanca utilizando los términos en inglés “SNAP”, “food stamps” y “Puerto Rico”, pero no hallamos información que respalde la afirmación sobre la asistencia para familias de bajos recursos.

La Casa Blanca aseguró a elDetector que “si no está en el sitio web, entonces no es cierto”, al ser consultada por correo electrónico sobre la supuesta medida que exigiría a los puertorriqueños estar capacitados en el sector agrícola para ser elegibles para los cupones de alimentos, una orden que, según se afirmaba, habría sido firmada por el mandatario republicano.

Tampoco encontramos ninguna declaración que respalde esta afirmación en la sección de comunicados de prensa del sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada de administrar el programa federal de asistencia nutricional “más grande” del país.

Por otro lado, solamente los puertorriqueños que residen en uno de los 50 estados o en Washington D.C., pueden beneficiarse del programa. Aquellos que residen en la isla, aunque son ciudadanos estadounidenses desde 1917, no son elegibles para el SNAP, programa al que hace referencia el post desinformante.

Puerto Rico formó parte del SNAP hasta 1982, cuando la isla, previamente incluida en el Programa de Cupones para Alimentos (FSP, por sus siglas en inglés), precursor del SNAP, fue excluida debido a los recortes presupuestarios implementados durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989). Los residentes de la isla son elegibles para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), un sistema con criterios y financiamiento distintos.

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump haya firmado una orden ejecutiva que exija a los puertorriqueños capacitarse en el sector agrícola para mantener la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), como asegura una publicación difundida en Facebook. En elDetector verificamos esta afirmación a través de búsquedas clave tanto en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la agencia federal encargada de este programa, como en la Casa Blanca. No encontramos declaraciones que respalden esta afirmación. La propia Casa Blanca indicó que si la medida no estaba publicada en su página web, entonces no era cierta. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

