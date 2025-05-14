Donald Trump NO ha firmado una orden que prohíba la circulación de autos fabricados “antes de 2015”

Los residentes de California pueden recibir incentivos monetarios por deshacerse de sus autos viejos.

Un video que circula en redes sociales asegura que llegó el “fin de los autos antiguos”, ya que supuestamente el presidente Donald Trump “acaba” de firmar una ley que prohíbe la circulación de vehículos con “más de 10 años” de antigüedad, argumentando que la medida busca promover un futuro “eléctrico” y reducir los “riesgos ambientales”. Aunque Trump ha firmado algunos decretos relacionados a la industria automotriz, no hay registros oficiales que avalen la prohibición de autos fabricados antes de 2015.

PUBLICIDAD

“El conductor recibirá una multa de hasta 9,500 dólares y su licencia será suspendida indefinidamente”, dice el video publicado el 5 de mayo de 2025, que difunde detalles sobre el supuesto decreto de Trump que entraría en vigor a partir de “hoy”. Dice, además, que el auto “fabricado antes de 2015” sería “incautado inmediatamente”.

A lo largo de su carrera política , el republicano ha puesto en duda la existencia del cambio climático . En su segundo mandato, reforzó esa postura al desmantelar varias políticas ambientales implementadas por la administración anterior. Entre ellas, la eliminación de regulaciones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la firma de una orden ejecutiva que declaraba una emergencia energética, enmarcada en su lema de campaña “¡Perfora, bebé, perfora!” (“drill, baby, drill”), revirtiendo políticas destinadas a disminuir las emisiones de carbono en Estados Unidos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Los autos fabricados antes de 2015 sí pueden circular

Desde elDetector realizamos una búsqueda en inglés (vehículos 2015 y vehículos 10 años) en el sitio web oficial de Casa Blanca, pero, entre los resultados, no encontramos ninguna orden que respalde lo que señala la publicación.

PUBLICIDAD

A diferencia de lo que afirma el video en TikTok —que sugiere que Trump firmó una orden bajo la premisa de que el futuro es “eléctrico”—, el presidente revocó desde su primer día de mandato varias medidas impulsadas por Joe Biden, entre ellas la meta de que los vehículos eléctricos representaran el 50% de todos los autos nuevos vendidos en Estados Unidos para 2030.

En marzo de 2025, un comunicado oficial de la Casa Blanca reiteró esta postura al señalar que se “eliminó el exigente mandato de vehículos eléctricos de la era Biden al establecer los estándares de eficiencia de combustible (CAFE, por sus siglas en inglés)”.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) — encargado de planificar y coordinar proyectos a nivel federal— tampoco registra en la sección de comunicados de prensa información que avale la supuesta medida implementada por Trump.

Hicimos, además, búsquedas en Google, en inglés y en español, y no encontramos ninguna noticia de medios confiables que reporten una orden de esta magnitud. De haber sido cierta, habría tenido amplia cobertura mediática, y no es el caso en el momento de publicar esta verificación

PUBLICIDAD

Los estados tienen sus propias regulaciones

Algunos estados tienen programas para incentivar el retiro de vehículos antiguos o requerir inspecciones, pero estas medidas son estatales, no federales.

Por ejemplo, California tiene el programa VAVR (Voluntary Accelerated Vehicle Retirement, por sus siglas en inglés), que ofrece incentivos económicos —entre $1,350 y $2,000— a quienes retiren voluntariamente autos antiguos y contaminantes, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la normativa estatal.

En Nueva York, existe un programa de inspección de emisiones que exige pruebas periódicas a vehículos más antiguos, especialmente aquellos con más de 25 años, para ayudar a “reducir la contaminación del aire”.

Conclusión

Es falso que Donald Trump haya firmado una orden que prohíbe la circulación de autos fabricados “antes de 2015” con el argumento de reducir los “riesgos ambientales” y bajo la consigna de que “el futuro es eléctrico”, como dice un video difundido en redes sociales. No hay registros en el sitio oficial de la Casa Blanca ni el Departamento de Transporte que avalen esa supuesta medida, ni evidencia de cobertura en medios confiables. Por el contrario, en marzo de 2025, la Casa Blanca informó que Trump eliminó políticas impulsadas por la administración Biden para fomentar el uso de vehículos eléctricos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.