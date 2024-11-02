Dominion Voting Systems operará en Florida, contrario a lo que afirman publicaciones en redes

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Jeff Kowalsky - AFP vía Getty Images (foto) / Captura de Instagram.

El Departamento de Estado de Florida aprobó el uso del equipo de Dominion en los comicios.

Los sistemas de votación de la empresa tecnológica Dominion, que fueron el objetivo de teorías de conspiración infundadas después de las elecciones de 2020, serán utilizados por 27 estados en las elecciones de 2024. Pero algunas publicaciones en las redes sociales afirman falsamente que el gobernador Ron DeSantis dijo que Dominion “NO OPERARÁ en el estado de Florida”. El Departamento de Estado de Florida aprobó el uso del equipo de Dominion, que se empleará en 18 condados.

PUBLICIDAD

La historia completa

Como ha explicado anteriormente FactCheck.org, medio aliado de elDetector, la empresa Dominion Voting Systems ha sido objetivo de desinformación electoral.

En el período posterior a las elecciones de 2020, el expresidente Donald Trump promovió una teoría de conspiración sin fundamento de que Dominion Voting Systems había cambiado “miles de votos” de Trump para el presidente electo Joe Biden y “eliminado” millones de votos de Trump, citando un informe de One America News. Un grupo de funcionarios federales, estatales y locales que supervisan el sistema de votación del país refutó tales afirmaciones solo unas horas después de que Trump las tuiteara.

“No hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, cambiado votos, o haya estado de alguna manera comprometido”, dijeron [en ese momento] en un comunicado conjunto el Consejo de Coordinación del Gobierno de Infraestructura Electoral y los Comités Ejecutivos de Coordinación del Sector de Infraestructura Electoral. La declaración describió la elección de 2020 como “la más segura en la historia de Estados Unidos”.

El 18 de abril de 2023, Dominion Voting Systems resolvió una demanda por difamación contra Fox News por 787,5 millones de dólares después de alegar que la organización de noticias y algunos de sus comentaristas difundieron mentiras sobre la empresa. Varios meses después, un ejecutivo de Dominion resolvió una demanda contra One American News, pero los términos del acuerdo no fueron revelados.

PUBLICIDAD

Dominion Voting Systems actualmente suministra tecnología electoral en 27 estados y Puerto Rico y está “comprometido a garantizar la seguridad de las elecciones”, según el sitio web de la empresa. Dominion también mantiene un recurso de verificación de hechos para abordar la desinformación relacionada con las elecciones de 2024.

Pero publicaciones recientes en las redes sociales afirman falsamente que Dominion Voting Systems no operará en Florida en noviembre y tergiversan la propiedad de Dominion.

Un usuario de Threads afirmó falsamente: “ÚLTIMA HORA: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que los sistemas de votación de Dominion NO operarán en el estado de Florida”.

Una publicación en Instagram incluía la misma acusación y agregaba preguntas insidiosas sobre la propiedad de Dominion: “¿Quién posee acciones en Dominion Voting Systems? ¿Los miembros del Congreso? ¿Los presidentes pasados y actuales? ¿Los familiares de los funcionarios del gobierno? ¿Las elecciones están manipuladas por ambos lados?”.

Pero, por el contrario a lo que se afirma en las redes sociales, Dominion Voting Systems sí operará en Florida en estas elecciones. Y la empresa “no tiene vínculos de propiedad con … líderes de partidos políticos de EEUU,” como afirma su sitio web. Dominion Voting Systems es una empresa privada, lo que significa que no cotiza en las bolsas de valores ni está legalmente obligada a informar sobre su situación financiera a la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU.

PUBLICIDAD

Como ha escrito FactCheck.org, la firma de capital privado Staple Street Capital posee aproximadamente un 76% de participación en Dominion Voting Systems. John Poulos, el CEO de Dominion Voting Systems, posee el 12% de la empresa y el resto es propiedad de otros miembros del liderazgo de la compañía.

En un correo electrónico a FactCheck.org, un portavoz de Dominion Voting Systems dijo: “Hecho: los sistemas de Dominion están siendo utilizados por los votantes en todo el estado de Florida para las elecciones de noviembre de 2024”.

“La empresa tiene miles de jurisdicciones de clientes repartidas en 27 estados”, dijo el portavoz.

La División de Elecciones de Florida había certificado dos sistemas de votación y proveedores a partir del 4 de marzo de 2024: Dominion Voting Systems y Election Systems & Software. Según un mapa publicado en el sitio web de la división, 18 condados de Florida usarán Dominion Voting Systems y 49 condados usarán Election Systems & Software.

Los sistemas de votación deben ser aprobados por el Departamento de Estado de Florida antes de su uso. El departamento solo aprueba los sistemas de votación que cumplen con la ley estatal. Por ejemplo, el sistema debe contar los votos con precisión y proporcionar registros “a partir de los cuales se pueda auditar el funcionamiento del sistema de votación”.

PUBLICIDAD

Tras la aprobación, la División de Elecciones de Florida explica en su sitio web: “El software del sistema de votación solo se emite a los Supervisores de Elecciones del condado por el Departamento de Estado de Florida a través de un proceso de ‘construcción de confianza’, un proceso cerrado, de cadena de custodia seguro y bien documentado que se sigue antes, durante y después de la instalación de nuevo equipo o software”.

Este artículo fue publicado originalmente en español en FactCheck.org el 29 de octubre de 2024. Fue traducido por El Tiempo Latino, gracias a la alianza entre ese medio y FactCheck.org.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: