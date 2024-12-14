Cambiar Ciudad
Disney NO está vendiendo ABC por 20,000 millones de dólares, como afirman en redes sociales

La falsedad sobre la supuesta venta partió de una página satírica. Desde 2023, circula en redes sociales y este 2024 se sigue difundiendo.

Por:Dayimar Ayala Altuve
En la sección de noticias de <i>The Walt Disney Company </i>no hay nada sobre la supuesta venta.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Charly Triballeau - AFP vía Getty Images (foto) / Captura de Facebook.

Es falso que Disney esté vendiendo la cadena televisiva ABC (American Broadcasting Company) “por 20.000 millones de dólares y el nuevo propietario quiere cancelar The View”, un programa de entrevistas diurno presentado por mujeres, entre ellas la actriz Whoopi Goldberg, como aseguran en Facebook y Threads. La afirmación partió de un sitio web que publica sátiras, es decir, contenido que no debe ser considerado en serio ni es real.

La falsedad circula desde 2023, de acuerdo con los datos que conseguimos en Internet.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La cadena no está en venta

Una búsqueda con palabras clave ( en inglés) en Google nos llevó, entre varios resultados, a artículos de noviembre de 2023 en los que el presidente ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, aclara que la cadena ABC no está a la venta.

El 29 de noviembre de 2023, Iger dijo en una entrevista que la cadena televisiva no está a la venta aunque se enfrenta a un declive de la televisión lineal con el cambio de los espectadores hacia el streaming.

En la sección de noticias de The Walt Disney Company no hallamos ninguna nota de prensa, declaración o comunicado sobre la supuesta venta de ABC.

Con una búsqueda más específica en Google de la frase que circula en redes sobre la supuesta venta (en inglés y español), encontramos otras verificaciones de datos, y una página de sátira llamada SpaceXMania, que el 17 de septiembre de 2023 publicó un titular con la misma afirmación que circula actualmente en Facebook y Threads.

SpaceXMania tiene en su página web una descripción en la que aclara que es una web satírica y que “cada artículo de nuestro sitio es tan real como un unicornio bebiendo un batido de colores. Son pura fantasía, amigos, no una instantánea de la realidad”, agregan.

“Es el fin de una era en el mundo de la radiodifusión, ya que Disney está a punto de vender ABC por sólo 20,000 millones de dólares, un movimiento que no sólo ha conmocionado a la industria, sino que también ha encendido una serie de debates sobre el futuro de la televisión y, más concretamente, el destino del programa de entrevistas de toda la vida, « The View»”, se lee, en inglés, al inicio del artículo satírico.

En caso de que ABC estuviera en venta la noticia, por su repercusión y monto económico, estaría en medios de comunicación de prestigio y no es el caso.

Conclusión

Es falso que la cadena ABC , propiedad de The Walt Disney Company, esté en venta “por 20,000 millones de dólares y el nuevo propietario quiere cancelar ' The View'”, programa conducido por Whoopi Goldberg y otras mujeres, como afirman en Facebook y Threads. La falsedad circula en redes sociales, luego de la publicación de la afirmación el 17 de septiembre de 2023, en una página web satírica. Además no hallamos ninguna nota de prensa, declaración o comunicado sobre la supuesta venta de ABC. En caso de que la compañía estuviera en venta, la noticia estaría en medios de comunicación de prestigio. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

