Disney NO está vendiendo ABC por 20,000 millones de dólares, como afirman en redes sociales

En la sección de noticias de <i>The Walt Disney Company </i>no hay nada sobre la supuesta venta.

Es falso que Disney esté vendiendo la cadena televisiva ABC (American Broadcasting Company) “por 20.000 millones de dólares y el nuevo propietario quiere cancelar The View”, un programa de entrevistas diurno presentado por mujeres, entre ellas la actriz Whoopi Goldberg, como aseguran en Facebook y Threads. La afirmación partió de un sitio web que publica sátiras, es decir, contenido que no debe ser considerado en serio ni es real.

La falsedad circula desde 2023, de acuerdo con los datos que conseguimos en Internet.

La cadena no está en venta

Una búsqueda con palabras clave ( en inglés ) en Google nos llevó, entre varios resultados, a artículos de noviembre de 2023 en los que el presidente ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger , aclara que la cadena ABC no está a la venta.

El 29 de noviembre de 2023 , Iger dijo en una entrevista que la cadena televisiva no está a la venta aunque se enfrenta a un declive de la televisión lineal con el cambio de los espectadores hacia el streaming.

En la sección de noticias de The Walt Disney Company no hallamos ninguna nota de prensa, declaración o comunicado sobre la supuesta venta de ABC.

SpaceXMania tiene en su página web una descripción en la que aclara que es una web satírica y que “cada artículo de nuestro sitio es tan real como un unicornio bebiendo un batido de colores. Son pura fantasía, amigos, no una instantánea de la realidad”, agregan.

“Es el fin de una era en el mundo de la radiodifusión, ya que Disney está a punto de vender ABC por sólo 20,000 millones de dólares, un movimiento que no sólo ha conmocionado a la industria, sino que también ha encendido una serie de debates sobre el futuro de la televisión y, más concretamente, el destino del programa de entrevistas de toda la vida, « The View»”, se lee, en inglés, al inicio del artículo satírico.

En caso de que ABC estuviera en venta la noticia, por su repercusión y monto económico, estaría en medios de comunicación de prestigio y no es el caso.

Conclusión

Es falso que la cadena ABC , propiedad de The Walt Disney Company, esté en venta “por 20,000 millones de dólares y el nuevo propietario quiere cancelar ' The View'”, programa conducido por Whoopi Goldberg y otras mujeres, como afirman en Facebook y Threads. La falsedad circula en redes sociales, luego de la publicación de la afirmación el 17 de septiembre de 2023, en una página web satírica. Además no hallamos ninguna nota de prensa, declaración o comunicado sobre la supuesta venta de ABC. En caso de que la compañía estuviera en venta, la noticia estaría en medios de comunicación de prestigio. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

