Estados Unidos convoca reunión de la ONU para frenar el intento de aliviar las sanciones contra Corea del Norte

La misión no nombró ningún país, pero la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley , acusó a Rusia el jueves de presionar a un panel independiente de expertos de la ONU para modificar un informe sobre las sanciones de Corea del Norte que incluía presuntas violaciones "implicando a actores rusos".



Un resumen del informe de expertos obtenido a principios de agosto por The Associated Press también dijo que Corea del Norte no ha detenido sus programas nucleares y de misiles. Y dijo que Corea del Norte está violando las sanciones mediante la transferencia de carbón en el mar y desacatando un embargo de armas y sanciones financieras.