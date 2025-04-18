Cambiar Ciudad
Guerra Rusia y Ucrania

Rubio amenaza con abandonar las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia al no ver avances

A su partida de París, el secretario de Estado no se mostró optimista sobre el ritmo en las negociaciones de paz por la invasión rusa a Ucrania. Admitió que la vuelta a la mesa con los aliados europeos puede generar mejores resultados que el camino que emprendió Trump de mantener una vía de comunicación directa con Rusia.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
Video Discusión entre Trump y Zelensky: analizamos el panorama tras el tenso encuentro

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este viernes que Estados Unidos podría abandonar las negociaciones de paz en Ucrania si las conversaciones no avanzan en los próximos días. Esto tras una serie de reuniones en París con los responsables estadounidenses, europeos y ucranianos.

"Tenemos que determinar en los próximos días si la paz es factible", dijo Rubio en París al asegurar que si no se logra "tenemos que pasar a otra cosa". Aseguró que el país "tiene otras prioridades" y que la guerra en Ucrania "no es nuestra guerra".

PUBLICIDAD

En un brusco giro, en febrero Washington abrió negociaciones directas con Moscú para poner fin al conflicto, dejando de lado a sus aliados europeos y también a Ucrania. Pero en el corto plazo se demostró que el éxito de las negociaciones de paz pasa por volver a sentarse en la mesa con los líderes europeos y Rubio lo reconoció este viernes.

Más sobre Guerra Rusia y Ucrania

Nuevos ataques de EEUU contra cuatro supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico dejan 14 muertos
18 Historias
Liveblog

Nuevos ataques de EEUU contra cuatro supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico dejan 14 muertos

Política
Trump está en Japón, pero el foco de EEUU está puesto en su reunión con Xi Jinping
13 Historias
Liveblog

Trump está en Japón, pero el foco de EEUU está puesto en su reunión con Xi Jinping

Política
EEUU envía grupo de combate con un portaviones nuclear a aguas del Caribe
30 Historias
Liveblog

EEUU envía grupo de combate con un portaviones nuclear a aguas del Caribe

Política
Trump anuncia que da por "terminadas" todas las negociaciones comerciales con Canadá
14 Historias
Liveblog

Trump anuncia que da por "terminadas" todas las negociaciones comerciales con Canadá

Política
Departamento del Tesoro impone nuevas sanciones a las mayores petroleras rusas
14 Historias
Liveblog

Departamento del Tesoro impone nuevas sanciones a las mayores petroleras rusas

Política
"No quiero una reunión inútil": Qué pasó con el encuentro entre Putin y Trump
5 mins

"No quiero una reunión inútil": Qué pasó con el encuentro entre Putin y Trump

Política
En pausa la cumbre Trump-Putin para hablar sobre la guerra de Rusia en Ucrania
19 Historias
Liveblog

En pausa la cumbre Trump-Putin para hablar sobre la guerra de Rusia en Ucrania

Política
Corte Suprema decidirá si consumidores de drogas pueden tener armas
10 Historias
Liveblog

Corte Suprema decidirá si consumidores de drogas pueden tener armas

Política
La segunda protesta 'No kings' contra las políticas de Trump
21 Historias
Liveblog

La segunda protesta 'No kings' contra las políticas de Trump

Política
Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que permita el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
27 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que permita el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Política

"Creo que Reino Unido, Francia y Alemania pueden ayudarnos, hacer que avancen las cosas y acercarnos a una resolución. Sus ideas me parecieron muy útiles y constructivas", afirmó el secretario de Estado al referirse a las conversaciones en París.

Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, estuvo en el centro del debate, que se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrascara en querer acabar la guerra de forma rápida tras una tensa reunión con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.

Pero los esfuerzos de Trump y su acercamiento con Moscú no han sido suficientes para cumplir su promesa de terminar de forma instantánea con más de tres años de guerra en Ucrania. Mientras tanto, el país ha sido blanco casi a diario de ataques rusos.

Después del mortífero bombardeo del domingo contra Sumi, en el noreste, con 35 muertos, las autoridades ucranianas informaron el jueves de "un ataque masivo de drones" en la ciudad de Dnipró, que mató a tres personas e hirió al menos a 30. Y una persona murió y al menos 98 resultaron heridas, incluidas seis niños, en un ataque con misil en Járkov, según un último balance del alcalde, Igor Terekhov.

Bajo presión de Washington, Ucrania aceptó un cese de los combates sin condiciones durante 30 días, pero Rusia lo ha rechazado.

PUBLICIDAD

En marzo, la Casa Blanca afirmó que había alcanzado acuerdos con Moscú y con Kiev para que dejaran de atacar las infraestructuras energéticas del bando contrario. Pero este viernes, Rusia lo ha dado por finalizado tras la advertencia de Estados Unidos sobre su posible salida de las conversaciones de paz.

Tras estas primeras conversaciones colectivas sin grandes avances, estadounidenses, europeos y ucranianos tienen previsto volver a reunirse la semana próxima en Londres.

Relacionados:
Guerra Rusia y UcraniaMarco RubioVladimir PutinVolodymyr Zelensky Estados UnidosDiplomacia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX