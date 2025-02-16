Visita de Rubio a Israel: el secretario de Estado dice que Hamas debe ser erradicado en medio de la frágil tregua en Gaza

Video Te mostramos en realidad aumentada cómo es el plan de Trump para tomar el control de la Franja de Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó este domingo plenamente los objetivos de guerra de Israel en la Franja de Gaza, afirmando que Hamas “debe ser erradicado” y tensando más el ya frágil acuerdo de alto el fuego.

Rubio se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, en el inicio de una gira regional, en la que se espera que enfrente resistencia de líderes árabes sobre la propuesta del presidente Donald Trump de trasladar a la población palestina fuera de Gaza y reconstruir el territorio bajo propiedad estadounidense, algo que expertos han dicho que contraviene el derecho internacional.

PUBLICIDAD

Netanyahu ha acogido el plan y dijo que él y Trump tienen una “estrategia común” para el futuro de Gaza. Replicando al presidente estadounidense afirmó que “las puertas del infierno se abrirán” si Hamas no libera a decenas de rehenes restantes secuestrados en su ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra que ya lleva 16 meses.

Sus comentarios se produjeron dos semanas antes de que finalice la primera fase del alto el fuego. La segunda fase, en la que Hamas debe liberar a decenas de rehenes a cambio de más prisioneros palestinos, una tregua duradera y la retirada de las fuerzas israelíes, aún no se ha negociado.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dan la mano durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Jerusalén este domingo 16 de febrero de 2025. Imagen Ohad Zwigenberg/AP



Rubio dijo que Hamas no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental. “Mientras siga siendo una fuerza que puede gobernar o una fuerza que puede administrar o una fuerza que puede amenazar mediante el uso de la violencia, la paz se vuelve imposible”, afirmó. “Debe ser erradicado”. Tal lenguaje podría complicar las conversaciones con Hamas, que sigue controlando Gaza a pesar de sufrir grandes pérdidas en la guerra.

Como parte de su gira por el Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos también tiene previsto visitar a los pesos pesados regionales: Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. No se reunirá con los palestinos, ni visitará Egipto ni Jordania, aliados de Estados Unidos en paz con Israel que han rechazado aceptar cualquier afluencia de refugiados palestinos. Trump ha sugerido que podría recortar la ayuda estadounidense a esos países si no cumplen, lo que podría ser devastador para sus economías. Rubio tampoco irá a Catar.

PUBLICIDAD

El impacto de romper el alto el fuego y que se reanude la guerra

Mientras tanto, el Ejército israelí informó que llevó a cabo un ataque aéreo este domingo contra personas que se acercaron a sus fuerzas en el sur de Gaza. El Ministerio del Interior, controlado por Hamas, dijo que en el bombardeo murieron tres de sus policías que custodiaban la entrada de camiones de ayuda cerca de Rafah, en la frontera con Egipto.

Hamas calificó el ataque como una “grave violación” del alto el fuego y acusó a Netanyahu de intentar sabotear el acuerdo.

Reanudar la guerra podría ser una sentencia de muerte para los rehenes restantes y puede no tener éxito en eliminar a Hamas, que reafirmó su control sobre Gaza cuando se estableció el alto el fuego el mes pasado.

Netanyahu ha señalado su disposición a reanudar la guerra después de la fase actual y ha ofrecido a Hamas la oportunidad de rendirse y enviar a sus principales líderes al exilio. Hamas ha rechazado tal escenario, y el portavoz Abdul Latif al-Qanou dijo a The Associated Press que el grupo aceptará un gobierno de unidad palestina o un comité de tecnócratas para administrar a Gaza, pero insiste en el gobierno palestino.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Israel informó que recibió un envío de municiones MK-84 de 2,000 libras de Estados Unidos. La administración del expresidente Joe Biden había pausado un envío de tales bombas el año pasado debido a preocupaciones sobre las bajas civiles en Gaza.

Trump busca presionar a los países árabes con su propuesta sobre Gaza

En una entrevista de radio la semana pasada, Rubio indicó que la propuesta de Trump tenía como objetivo, en parte, presionar a los Estados árabes para que presentaran su propio plan de postguerra que fuera aceptable para Israel. También pareció sugerir que los países árabes enviaran tropas para combatir a Hamas.

PUBLICIDAD

“Si alguien tiene un mejor plan, y esperamos que lo tengan, si los países árabes tienen un mejor plan, entonces eso sería genial”, dijo Rubio el jueves en el Clay and Buck Show.

Para los líderes árabes, facilitar la expulsión masiva de palestinos de Gaza o combatir a los milicianos palestinos en nombre de Israel son escenarios difíciles que traerían fuertes críticas internas con el potencial de desestabilizar una región ya volátil.

Egipto será anfitrión de una cumbre árabe el 27 de febrero y está trabajando con otros países en una contrapropuesta que permitiría reconstruir Gaza sin desalojar a su población. Los grupos de derechos humanos dicen que la expulsión de palestinos probablemente violará el derecho internacional.

El Cairo ha advertido que cualquier afluencia masiva de palestinos de Gaza socavaría su tratado de paz de casi medio siglo con Israel, un pilar de la influencia de Estados Unidos en la región.

“La continuación del conflicto y la ampliación de su alcance perjudicarán a todas las partes sin excepción”, dijo el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, este domingo, según un comunicado de su oficina, en el que agregó que establecer un Estado palestino es "la única garantía" de una paz duradera en el Medio Oriente.

Los países árabes y musulmanes han condicionado cualquier apoyo para una Gaza de postguerra a un regreso al gobierno palestino con un camino hacia la creación de un Estado en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios que Israel ocupó en la guerra de 1967. Tel Aviv rechaza la posibilidad de que se cree un Estado palestino.

PUBLICIDAD

Mira también: