Marco Rubio, "secretario de todo": el jefe de la diplomacia asume como asesor de Seguridad Nacional de Trump

Lejos quedan los tiempos en que Donald Trump se refería a Marco Rubio como 'pequeño Marco'. Fue durante las agrias primarias republicanas para las presidenciales de 2016. Casi una década después, en la primera gran reestructuración del gabinete, el entonces senador sobrevenido en fiel trumpista se ha hecho con el raro encargo de dos de los puestos más altos de la diplomacia del país.

Además de secretario de Estado, Rubio asume de forma interina el cargo de asesor de Seguridad Nacional tras la decisión del presidente de cesar a Mike Waltz, en la mira de todos desde el escándalo del chat de Signal, y designarlo para el puesto de embajador en Naciones Unidas, cargo que requiere el visto bueno del Senado.

Como lo ha bautizado el diario The New York Times, "secretario de todo" o la evidencia de su habilidad para hacerse ver ante Trump como un fiel aliado y gran baza en política exterior, dejando atrás sus históricas posturas como defensor de la ayuda exterior y la promoción de la democracia en el extranjero de las que hizo gala en el Senado.

Ahora el secretario de Estado aparece como el perfecto embajador del 'Estados Unidos primero', con una fórmula política ganadora: no competir por acaparar terreno, sino aprovechar los temas que maneja y que le hacen ganarse el apoyo de la base de Trump, como es el caso de las deportaciones de migrantes irregulares.

Cómo se ha ganado Rubio a las bases de Trump

Rubio se ha ganado al núcleo duro de los simpatizantes de Trump, que lo recibieron con dudas al verlo como un "halcón belicista" y alineado con la política exterior del conservadurismo tradicional de las élites.

Y lo hizo desde bien pronto. En uno de sus primeros viajes oficiales, el primer secretario de Estado de ascendencia hispana llegó a un acuerdo para enviar a cientos de migrantes a una megaprisión de El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, ha defendido el encarcelamiento masivo para frenar la delincuencia.

En una reunión del gabinete con Trump celebrada al cumplirse los primeros tres meses de gobierno, dijo en repetidas ocasiones que no se arrepentía de buscar más acuerdos carcelarios de este tipo en el extranjero.

Todo esto pese a la orden judicial a la que se ha resistido la administración del republicano para repatriar al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error.

Rubio ha mostrado un entusiasmo similar por expulsar a estudiantes extranjeros que protestaron en varias universidades contra Israel y su guerra en Gaza: "Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, les quito la visa", afirmó.

Y aunque defendió la ayuda exterior como congresista, Rubio vio sin oponerse cómo se desmantelaba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

¿Es Rubio el miembro "más normal" del gabinete de Trump?

Y al tiempo, en medio del caos rutinario que parece regir en la administración Trump, Rubio ha conseguido mantener relativamente intacta su apariencia de "político normal" que se había ganado en sus años en el Congreso, donde era percibido como un hombre afable con opiniones relativamente moderadas. De hecho, en una muestra inusual en tiempos tan polarizados, sus excompañeros senadores lo confirmaron por unanimidad.

Los interlocutores extranjeros también lo ven como la persona más razonable del entorno de Trump.

"Creemos que es una persona que sigue siendo 'normal' y que al menos escuchará nuestras preocupaciones y dirá que las tendrá en cuenta", afirmó un diplomático de un país aliado de Estados Unidos que participó en una reunión con Rubio y que pidió el anonimato para hablar con franqueza con AFP.

En una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, mostró su desacuerdo con Elon Musk, el multimillonario que ha ejecutado los severos recortes del gasto federal emprendidos por Trump, según una persona familiarizada con el encuentro.

En una escena que fue objeto de numerosas parodias, Rubio pareció hundirse en el sofá de la Casa Blanca mientras Trump y el vicepresidente, JD Vance, reprendían al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, en una reunión celebrada el 28 de febrero.



En una escena que fue objeto de numerosas parodias, Rubio pareció hundirse en el sofá de la Casa Blanca mientras Trump y el vicepresidente, JD Vance, reprendían al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, en una reunión celebrada el 28 de febrero.

Al menos dos senadores demócratas dijeron después que lamentaban haber votado para confirmar a Rubio. El congresista Chris Murphy afirmó que esperaba que el funcionario "plantara cara" a Trump en cuestiones que le importaban mucho, como Ucrania.

¿Es compatible el trabajo del NSC y secretario de Estado?

Thomas Wright, funcionario del NSC durante la administración Biden y actual miembro senior de la Brookings Institution, afirmó que el puesto de asesor de seguridad nacional por sí solo es "más que un trabajo de tiempo completo".

"Es muy difícil comprender la idea de que se pueda realizar este trabajo a tiempo parcial", declaró Wright.

Comentó que vio al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y a su adjunto trabajar de 14 a 15 horas al día, de seis a siete días a la semana: "Creo que sentían que tenían que hacerlo para hacer bien su trabajo".

En su aparición el jueves por la noche en el programa 'Hannity' de Fox News Channel, a Rubio no se le pidió que opinara sobre la decisión del presidente de nombrarlo asesor de seguridad nacional, pero bromeó diciendo que se le prohibió añadir el papa a su lista de muchos cargos por estar casado.

Uno de los antiguos colegas de Rubio en la Cámara de Representantes de Florida, el demócrata Dan Gelber, dijo sobre las crecientes responsabilidades de Rubio: "Marco es probablemente, hasta cierto punto, uno de los funcionarios más confiables del Gabinete, si no el más confiable".

"Y solo puedo creer que esas cualidades son aún más vitales para su actual confluencia de posiciones y su creciente cartera", dijo Gelber. "No es un tipo caótico, y siempre me he preguntado cómo le irá".

La acumulación de cargos coloca a Rubio en una posición similar a la de Steve Witkoff, amigo personal y compañero de golf de Trump desde hace mucho tiempo.

Como enviado especial, Witkoff es el principal negociador estadounidense en las conversaciones nucleares con Irán y en los esfuerzos de paz del gobierno para la guerra entre Israel y Hamás y la guerra entre Ucrania y Rusia.

En muchos sentidos, Rubio y Witkoff siguen los pasos del yerno de Trump, Jared Kushner, quien desempeñó múltiples funciones en la primera administración, abarcando desde Oriente Medio hasta Latinoamérica y la inmigración.