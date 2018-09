El ex secretario de gabinete de la Casa Blanca, Rob Porter, acusó a Bob Woodward de presentar un “cuadro selectivo y muchas veces engañoso” de la Casa Blanca de Donald Trump en su nuevo libro ‘Fear’, que salió a la venta este martes.

“La sugerencia de que hubo materiales ‘robados’ del escritorio del presidente para evitar que los firmara no entiende cómo funciona el proceso de revisión de documentos de la Casa Blanca, y cómo ha funcionado por al menos las últimas ocho administraciones”, asegura Porter.

Porter rechaza que la presentación de argumentos contrarios a las opiniones del president hayan sido una expresión de “resistencia” a la autoridad de Trump y que no formaba parte de ninguna facción disidente dentro del gobierno como la que se asegura que existe en el artículo de opinión anónimo publicado la semana pasada por The New York Times