Los aranceles de EEUU: Trump enviará 'cartas ultimátum' a algunos países mientras se acerca el plazo que él mismo impuso

El presidente Donald Trump dijo que enviará en las próximas semanas cartas con un arancel unilateral a países con los que no ha logrado acuerdos dentro de su ofensiva comercial que preocupa a los mercados. Esto mientras se acerca el plazo de 90 días que él mismo fijó en abril, días después de anunciar aranceles 'recíprocos' con distintos porcentajes para casi todos los países del mundo.

Hasta ahora, Estados Unidos —con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la cabeza de las conversaciones con los socios comerciales— solo ha divulgado un principio de 'acuerdo' con Reino Unido y una aparente tregua con China, la nación con los aranceles más duros de Trump.

"Vamos a enviar a los países cartas en aproximadamente una semana y media, dos semanas, diciéndoles nuestro acuerdo", dijo Trump a periodistas en la noche del miércoles en el Kennedy Center en Washington DC.

La errática sucesión de anuncios sobre los aranceles sugiere que lo dicho por Trump puede cambiar.

El presidente anunció en abril una tarifa de 10% a todas las importaciones estadounidenses y porcentajes mucho más altos a decenas de países, en una jornada que catalogó como de 'liberación' por el tiempo que Estados Unidos ha sido, según él, "estafado" por países con un desequilibrio comercial con Washington.

Días después pausó esos aranceles durante 90 días en los que se supone que se alcanzaran acuerdos con las naciones afectadas. Ese plazo vence este 8 de julio.

Una posible extensión para países que negocien sus aranceles "de buena fe"

En una señal de que el gobierno estadounidense puede mover nuevamente la entrada en vigor de los llamados aranceles 'recíprocos' para algunos países, el secretario del Tesoro dijo recientemente en el Congreso que podrían extender el plazo de la actual pausa a los que "estén negociando de buena fe".

"Hay 18 socios comerciales importantes. Estamos trabajando en acuerdos con ellos", agregó.

Bessent abundó que es probable que para los bloques comerciales, como la Unión Europea, Washington decida "mover la fecha para continuar con las negociaciones".

El funcionario agregó que junto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, creen que es probable que con los países más pequeños con un intercambio comercial más acotado lleguen a un trato comercial que sea igual para todos ellos.

Las negociaciones con China, proveedor de minerales raros que EEUU necesita

La ofensiva arancelaria ha preocupado, sobre todo, por las tarifas a China. El dominio de ese país en la cadena de suministros global de los llamados minerales raros ha dado una ventaja en las conversaciones con Estados Unidos. Pekín y Washington anunciaron haber alcanzado por el momento un principio o marco de acuerdo comercial.

China lleva años desarrollando la cadena industrial más importante del mundo para extraer y procesar minerales raros, utilizados en industrias como las tecnológica, fabril, de defensa y de productos de la salud. Las minas y fábricas ubicadas alrededor de Ganzhou, un centro clave de producción de minerales raros, refuerzan el control chino sobre esos minerales.

Como respuesta al alza arancelaria impuesta por Trump y a otras restricciones a su tecnología, China pidió a los exportadores de ciertos minerales raros obtener un permiso antes de sacar cada envío del país. Esos permisos pueden tomar semanas y la demora puede interrumpir la cadena de suministros en Estados Unidos y otros países.

Trump dijo el miércoles pasado que China acelerará que las industrias de Estados Unidos obtengan esos minerales, lo que entonces dio paso a que avancen las negociaciones comerciales entre los dos gigantes. A cambio, el presidente dijo que Estados Unidos frenará las revocaciones de visas a ciudadanos chinos que estudien en universidades estadounidenses. Más allá de eso no hubo detalles. Pekín no ha confirmado qué se pactó por el momento.

Entre 2020 y 2023, Estados Unidos importó al menos el 70% de los impuestos de minerales raros de China, de acuerdo con el Servicio Geológico. Si bien ha diversificado sus fuentes en los últimos años, todavía depende fuertemente de los suministros chinos.

Desde que asumió su segundo mandato, Trump ha dicho que tener más acceso a los minerales raros es una cuestión de seguridad nacional. Pero, nuevamente, le queda mucho camino por recorrer para ponerse al nivel de China, según expertos.

La única operación de tierras raras de Estados Unidos, ubicada en Mountain Pass, California, no puede separar los minerales raros más pesados y los tiene que enviar a China para que sean procesados allí. El Departamento de Defensa ha dado financiamiento para que la minera MP Materials construya nuevas instalaciones. Pero son proyectos que tardan meses y, este en específico, podrá producir apenas una fracción de los suministros que se necesitan.

Esta nota contiene información de las agencias AP y AFP.

