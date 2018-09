Woodward hizo esta revelación el domingo por la mañana durante el programa CBS Sunday Morning, mientras presentaba su libro número 19, titulado Fear: Trump in the White House , que saldrá a la venta el 11 de septiembre y detalla las tensiones dentro de la Casa Blanca durante los 20 meses que lleva Trump como presidente.

Durante la entrevista también opinó que él no habría publicado el artículo de opinión anónimo de un funcionario de la administración que apareció en el diario The New York Times la semana pasada.