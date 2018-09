El sorprendente relato anónimo de un alto funcionario que revela un pacto contra Trump dentro de la Casa Blanca

En un artículo de opinión anónimo publicado por The New York Times, un alto funcionario asegura que hay un pacto en la Casa Blanca para anular las políticas más nocivas de Trump. "Estamos tratando de hacer lo que está bien aunque Donald Trump no quiera", justifica.