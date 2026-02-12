Mercados Wall Street castiga a empresas rezagadas en IA y hunde las acciones: ¿Qué índices tuvieron un jueves negro? Las acciones estadounidenses cayeron bruscamente con los mercados castigando a las empresas consideradas potenciales perdedoras de la tecnología de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los índices que tuvieron un jueves negro?

Video Economía EEUU y plan de empleos: Trump ¿Estrategia brillante o riesgo económico para el país?

Las acciones bursátiles en el país sufrieron un jueves negro en medio de la aversión de los inversionistas por valores considerados 'perdedores' ante la irrupción de la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Este fenómeno ya tiene un nombre:

'AI Scare Trade' o 'Comercio del Miedo a la Inteligencia Artificial'

¿Qué índices tuvieron un jueves negro?

PUBLICIDAD

El S&P 500 cayó un 1.6%, su segundo peor día desde Acción de Gracias , aunque sigue estando cerca de su máximo histórico alcanzado a finales del mes pasado.

su , aunque sigue estando cerca de su máximo histórico alcanzado a finales del mes pasado. El Dow Jones Industrial Average bajó 669 puntos, o un 1.3%.

Industrial Average Nasdaq Composite cayó un 2%.

AppLovin perdió casi una quinta parte de su valor y cayó un 19.7 %, a pesar de que reportó una ganancia más sólida de lo que esperaban los analistas para el último trimestre.

Al igual que otras empresas de software, se ha visto presionada por la preocupación de que la inteligencia artificial pueda socavar su negocio y cambiar fundamentalmente la forma en que las personas utilizan internet.

Video Economía EEUU y plan de empleos: Trump ¿Estrategia brillante o riesgo económico para el país?

El director ejecutivo de AppLovin, Adam Foroughi, rechazó estas preocupaciones y afirmó en una conferencia telefónica con analistas que los indicadores muestran que su empresa está funcionando bien. "Existe una verdadera desconexión entre el sentimiento del mercado y la realidad de nuestro negocio", afirmó.

No obstante, sus acciones ampliaron sus pérdidas en lo que va de año, que se situaban en un 32.2 % al inicio de la jornada.

El gigante tecnológico Cisco Systems cayó un 12.3 % a pesar de superar igualmente las expectativas de los analistas en cuanto a beneficios e ingresos en el último trimestre. La empresa californiana indicó que es posible que obtenga menos ganancias por cada dólar de ingresos durante el trimestre actual que en el trimestre anterior.

PUBLICIDAD

Los analistas afirmaron que esto podría ser un indicador del aumento de los precios de la memoria de los ordenadores que todo el mundo tiene que pagar debido a la demanda de centros de datos y cómputo impulsada por la IA

En términos más generales, surgen dudas sobre si las empresas que están realizando grandes inversiones en IA acabarán obteniendo ganancias y una productividad lo suficientemente altas como para que las elevadas inversiones merezcan la pena.

Acciones de software, y de otras industrias

Las preocupaciones sobre la IA han afectado especialmente a las acciones de software, pero se están extendiendo a otras industrias y otros mercados. En el caso de los bonos, por ejemplo, el "riesgo de disrupción de la IA" parece que va a hacer bajar los precios, aunque la amenaza siga siendo difusa, según los estrategas de UBS. Estrategas liderados por Matthew Mish en un informe, indicaron.

El momento en que se producirá la disrupción de la IA sigue siendo indeterminado, y es poco probable que la niebla de la incertidumbre se disipe rápidamente



Esperan que el riesgo de la IA provoque un aumento de los impagos en los mercados de bonos basura y otros mercados con baja calificación. Esto podría perjudicar incluso a las empresas sólidas y financieramente estables, al encarecerles el coste de los préstamos, incluidas las grandes empresas tecnológicas que han estado pidiendo grandes préstamos para financiar sus inversiones en IA.

Ese gasto ha sido una de las principales razones por las que el frenesí por la IA ha alcanzado tal magnitud.

En un escenario menos probable, pero muy perjudicial, esos efectos secundarios "podrían ser significativos y socavar el gasto de capital, los planes de inversión y, en última instancia, el propio auge de la IA", según los estrategas de UBS.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, algunas de las empresas que prestan servicios a clientes con enormes presupuestos de IA se están beneficiando.

Equinix, por ejemplo, subió un 10.4 % a pesar de que los resultados de la empresa de infraestructura digital para el último trimestre no alcanzaron las expectativas de los analistas. Presentó unas previsiones financieras para 2026 que superaron las expectativas de los analistas, y su director ejecutivo, Adaire Fox-Martin, afirmó que "la demanda de nuestras soluciones nunca ha sido tan alta".

Los centros de datos de la empresa están contribuyendo a impulsar el avance mundial hacia la inteligencia artificial.

Otras acciones y mercados

Fuera del sector tecnológico, McDonald's subió un 2.7 % tras anunciar unos beneficios en el último trimestre superiores a las expectativas de los analistas. La cadena de restaurantes atribuyó este resultado a las medidas adoptadas para mejorar su valor y asequibilidad, entre ellas la reducción de los precios de algunos menús combinados en Estados Unidos en septiembre.

Por su parte, el repunte del 3.8 % de Walmart fue la fuerza más importante que impulsó al alza el S&P 500. Este índice borró las pérdidas registradas a principios de semana después de que un informe indicara que el gasto en los minoristas estadounidenses se estancó en general en diciembre.

En total, el S&P 500 cayó 108.71 puntos, hasta los 6832.76. El Dow Jones Industrial Average bajó 669.42 puntos, hasta los 49 451.98, y el Nasdaq Composite se hundió 469.32 puntos, hasta los 22 597.15.

Video ¿Cómo evitar que el miedo controle tus finanzas ante el panorama económico actual en EEUU?



En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron, ya que los inversionistas buscaron lugares más seguros para invertir su dinero. Un informe también indicó que la semana pasada solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos un número de trabajadores ligeramente superior al previsto por los economistas.

PUBLICIDAD

No obstante, la cifra fue inferior a la de la semana anterior, lo que indica que el ritmo de los despidos podría estar mejorando. Además, este dato se produjo tras un informe sorprendentemente positivo sobre el mercado laboral publicado el miércoles, que indicaba que la tasa de desempleo del país había mejorado el mes pasado.

El fortalecimiento del mercado laboral podría empujar a la Reserva Federal a mantener estables las tasas de interés y suspender sus recortes, incluso si el presidente Donald Trump sigue pidiendo enérgica y agresivamente una bajada de las tasas. Si bien las tasas más bajas pueden impulsar la economía, también pueden agravar la inflación.

Todo ello aumenta la importancia del informe sobre la inflación a nivel de los consumidores estadounidenses, que se publicará el viernes. Los economistas esperan que muestre una desaceleración de la inflación hasta el 2,5 % el mes pasado, desde el 2,7 % de diciembre.

Otro informe publicado el jueves indicaba que las ventas de viviendas de segunda mano se desplomaron el mes pasado más de lo que esperaban los economistas, lo que también pesó sobre los rendimientos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó hasta el 4.10 % desde el 4.18 % del miércoles por la noche.

En los mercados bursátiles extranjeros, el Kospi de Corea del Sur subió un 3.1 % gracias a las ganancias de Samsung Electronics, SK Hynix y otras acciones tecnológicas.

Los movimientos fueron más modestos en otros mercados asiáticos y en Europa. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.9 % y el CAC 40 de Francia subió un 0.3 %.

PUBLICIDAD