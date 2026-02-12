Chikungunya

CDC emite alerta de viaje por un brote de chikunguya: ¿Qué países tienen riesgo?

Autoridades de salud emitieron una alerta para viajeros estadounidenses en países de Latinoamérica por brotes del virus de chikungunya.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitió una alerta de viaje por un brote de chikungunya para viajeros estadounidenses ante los riesgos de transmsión del virus, causado por la picadura del mosquito Aedes.

Estados Unidos señaló que hay registros de casos y brotes del virus chikungunya en más de 100 países, principalmente en países tropicales y subtropicales.

¿En qué países hay riesgo?

El aviso sanitario de CDC para los viajeros son para los países:

  • Bolivia
  • Cuba
  • Seychelles
  • Sri Lanka
  • Surinam

Además Estados Unidos clasificó que hay un riesgo elevado de infección por exposición al virus de chikungunya en países de América Latina, Sudáfrica y Asia.

  • Brasil
  • Colombia
  • India
  • Indonesia
  • México
  • Nigeria
  • Pakistán
  • Perú
  • Filipinas
  • Tailandia

Esto debido a que estos países han tenido una mediana o más casos reportados anualmente en viajeros de Estados Unidos durante los últimos 5 años.

¿Qué síntomas provoca el virus de chikungunya?

Los primeros síntomas de infección por el virus de chikungunya son fiebre alta y dolores articulares intensos que pueden volverse crónicos en hasta el 40% de los casos.

  • Aunque es raramente mortal, representa riesgos graves para recién nacidos, adultos mayores y personas con comorbilidades como diabetes o hipertensión.

El CDC indicó que actualmente no existen medicamentos para tratar este virus y que la mejor manera de prevenirlo es protegerse de las picaduras de mosquitos. En ese sentido, recomendó la vacunación para algunos viajeros. Al respecto, indican:

Esta vacuna utiliza una molécula lo suficientemente similar al virus como para inducir una respuesta inmunitaria que ayuda a prevenir la enfermedad. Esta vacuna no utiliza una forma viva ni debilitada del virus chikunguña.

Recomendaciones sobre la vacuna, según los CDC

Aprobado para su uso en personas de 12 años o más.

Se recomienda para adolescentes y adultos que viajen a una zona con un brote de chikunguña . También se recomienda para el personal de laboratorio que pueda estar expuesto al virus.

Considerado para adolescentes y adultos que viajan o se mudan a un área con riesgo elevado para los viajeros estadounidenses si planean quedarse por un período prolongado de tiempo (por ejemplo, 6 meses o más).

Vacuna de dosis única


