Spotify aumenta el precio de sus suscripciones, ¿a partir de cuándo y cómo quedan los planes?

Los usuarios premium de Spotify de tres países verán un incremento en el precio de sus suscripciones.

Univision picture
Por:Univision
Video Reto Economía: Opciones financieras si tienes deudas y no puedes declararte en bancarrota

La plataforma de música por streaming Spotify actualizó el precio de sus suscripciones premium en Estados Unidos, Estonia y Letonia.

En un comunicado, Spotify informó que los suscriptores premium de dichos países recibirán un electrónico con la explicación de las implicaciones de la actualización de tarifas.

¿Por qué subió sus precios Spotify?

"Las actualizaciones ocasionales de precios en nuestros mercados reflejan el valor que Spotify ofrece", señaló en el documento la plataforma.

Ello, añadió, le permite a la firma seguir ofreciendo la "mejor experiencia posible" y beneficiar a los artistas que publican su música y contenido.

Así quedan los planes de Spotify

Con la actualización de los precios, en Estados Unidos los planes de Spotify Premium quedaron de la siguiente forma:

  • Plan premium individual: de 11.99 a 12.99 dólares al mes.
  • Plan familiar: de 19.99 a 21.99 dólares.
  • Plan premium dúo: de 16.99 a 18.99 dólares.
  • Plan para estudiantes: de 5.99 a 6.99 dólares.

¿A partir de cuánto subirán los precios de Spotify?

Será a partir de febrero de 2026 cuando los suscriptores premium de Spotify vean reflejado el aumento en el precio de la tarifa.

"Gracias por ser un valioso suscriptor Premium. A partir de su fecha de facturación en febrero, el precio de su suscripción cambiará", es parte del mensaje que les llegará a los usuarios de la plataforma.

María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado: Trump

María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado: Trump

Estados Unidos
3 min
