Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿en cuánto cotiza el peso este martes 17 de marzo de 2026? Consulta aquí en cuánto está el dólar este martes 17 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





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El precio del dólar sigue siendo una referencia clave para la economía mexicana, ya que influye directamente en el costo de los productos importados, la inflación y las decisiones financieras tanto de empresas como de hogares.

Este martes 17 de marzo 2026, los mercados mantienen la atención puesta en varios frentes externos: las negociaciones para revisar el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), la incertidumbre por la política arancelaria de Washington y el impacto de la guerra en el Medio Oriente sobre los precios de la energía.

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En el frente comercial, el presidente Trump reiteró recientemente que mantiene la autoridad para imponer aranceles pese a que la Corte Suprema anuló parte de sus medidas el mes pasado. El mandatario ha insistido en que puede recurrir a otros mecanismos legales, lo que añade presión e incertidumbre a los mercados.

Al mismo tiempo, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa afectando los precios del petróleo y alimentando temores de una posible crisis energética global. La volatilidad del crudo y la incertidumbre geopolítica suelen trasladarse a los mercados financieros y, en consecuencia, al comportamiento de monedas como el peso mexicano.

Negociaciones del T-MEC y tensiones comerciales

Las conversaciones para revisar el T-MEC, iniciadas esta semana entre funcionarios de Estados Unidos y México, siguen en el radar de los inversionistas. El acuerdo, en vigor desde 2020, regula un intercambio diario de bienes que supera los 4,000 millones de dólares entre los tres países.

Washington ha dejado abierta la puerta a modificar aspectos clave del tratado, en línea con su política comercial más agresiva. La posibilidad de cambios o nuevas tensiones comerciales introduce un elemento adicional de cautela en los mercados.

La guerra y el petróleo, factores de presión

En paralelo, la guerra en Medio Oriente entra en una fase prolongada, con implicaciones directas en el mercado energético. Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz —una ruta clave por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— mantienen en alerta a los inversores.

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El encarecimiento del crudo y los riesgos de interrupciones en el suministro global refuerzan los temores de inflación y desaceleración económica, factores que suelen impactar en las divisas de economías emergentes.

Por cuántos pesos se cambia un dólar hoy en México

En este contexto, el peso mexicano inicia la jornada de este martes alrededor de 17.8 pesos por dólar en el mercado interbancario, en línea con el tipo de cambio de referencia del Banco de México, que el lunes se ubicó en 17.8368 pesos por dólar.

El tipo de cambio FIX —utilizado como referencia oficial— es determinado por el Banco de México con base en cotizaciones del mercado cambiario mayorista.

Durante la jornada, la cotización puede registrar variaciones en tiempo real; plataformas financieras la sitúan en torno a los 17.7–17.8 pesos por dólar, reflejando la volatilidad de los mercados internacionales.