Powerball Powerball: el premio mayor sube a $1,250 millones, el sexto más alto de su historia No hubo ganadores del premio mayor del Powerball este lunes y ahora el acumulado sube a $1,250 millones para el sorteo del miércoles 17 de diciembre, con una opción en efectivo de $572.1 millones.

No hubo ganadores del premio mayor de Powerball el lunes, por lo que ahora el acumulado subió a $1,250 millones (con una opción en efectivo de $572.1 millones) para el sorteo del miércoles 17 de diciembre. Es ya el sexto premio mayor más alto de la historia del sorteo.

Estos fueron los números ganadores del 15 de diciembre: 23-35-59-63-68 y el Powerball: 2 | Powerplay: 4x.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, dos boletos, vendidos en Arizona y California, acertaron las cinco bolas blancas y ganaron premios de 1 millón de dólares. El sorteo también dejó 43 boletos premiados con 50,000 dólares y 14 boletos con 200,000 dólares.

El acumulado actual es el segundo más grande del año del Powerball, solo por detrás del bote de 1,787 millones de dólares ganado el 6 de septiembre en Missouri y Texas. Es solo la segunda vez en la historia de Powerball que el juego encadena dos botes consecutivos de más de 1,000 millones de dólares.

“Powerball solo ha tenido dos veces botes consecutivos que superan los 1,000 millones de dólares, y este llega justo a tiempo para las fiestas”, declaró en un comunicado Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Grupo de Productos de Powerball. “Aunque es emocionante ver cómo el premio alcanza este nivel, recuerden jugar de forma responsable. Un solo boleto de 2 dólares les da una oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoya buenas causas en su comunidad”, agregó.

El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo 'jackpot' más alto de su historia.

El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

