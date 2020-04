Las familias con un número ITIN e hijos ciudadanos no recibirán la ayuda a pesar de haber pagado millones en impuestos

La ley que recoge el masivo paquete de estímulo económico por $2.2 billones de dólares –Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act)– estableció que las personas recibirán los 'cheques' de $1,200 ($2,400 para las parejas casadas y $500 por cada hijo de 16 años o menos) solo si cuentan con un número de Seguro Social válido.

También fueron excluidos los hijos ciudadanos de padres que usan un número ITIN, lo que ha generado pedidos de organizaciones como el Center for American Progress (CAP) para que una nueva fase de alivio (si es aprobada) contemple a estas personas que de acuerdo con sus datos declararon $13,200 millones en impuestos netos al IRS en 2015.

En una explicación sobre cómo utilizar la herramienta que permite verificar el estatus del 'cheque' de ayuda, el IRS dijo lo siguiente: "Puedes acceder a (la herramienta) Get My Payment usando un número ITIN, pero en la mayoría de los casos, la ley no permite un pago de impacto económico (el 'cheque') para individuos que declaran impuestos utilizando un número ITIN".