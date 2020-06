¿Otro cheque de ayuda en camino? Trump dice ahora que lo apoya, pero es incierta su aprobación en el Congreso

Pero, ahora, el mandatario habría cambiado de parecer pues la pandemia no da señales de ceder y un segundo cheque puede ayudar a reactivar la economía y ayudar así a su aspiración de reelección, de acuerdo con fuentes consultadas por el diario The Washington Post .

¿Con futuro en el Congreso?

"En este contexto lo que tiene sentido es ayudar a que la gente y a las empresas para que vuelvan lo más rápido posible a ponerse en pie. Lo que quiere decir eso es que hay que proteger los empleos que ya existen y, a la gente que no tiene empleo, permitirle que tenga algo de dinero para ir sobreviviendo y que las consecuencias no sean tan catastróficas", consideró Andrés Vinelli, vicepresidente de políticas económicas del Center for American Progress.