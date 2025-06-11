La inflación de mayo sube al 2.4% aunque menos de lo esperado por la caída del costo de la energía

Video ¿Cuál es el impacto de aumentar al 50% los aranceles al acero y al aluminio? Un experto analiza

El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0.1% en el mes de mayo para situar el principal indicador para medir la inflación de Estados Unidos en un 2.4% interanual, informó este miércoles el Departamento de Trabajo.

Se trata de una muy ligera subida respecto al 2.3% de abril, aunque algo menor de lo que esperaban los expertos. Los economistas encuestados por el proveedor de datos FactSet, citado por AP, habían pronosticado que el IPC se ubicaría en el 2.5% interanual

En medio de la incertidumbre sobre cuándo comenzarán a reflejarse los aranceles del presidente Donald Trump en la evolución de los precios, el ligero repunte de la inflación en mayo se explica por las notables caídas en los precios de la gasolina y en general de la energía.

Existe un amplio consenso entre los economistas sobre el impacto inflacionario de los aranceles sobre bienes importados como ropa, muebles, electrodomésticos y autos nuevos. De hecho, cadenas como Walmart ya han anunciado sus planes de subir los precios para cubrir los gravámenes a las importaciones que deberán pagar.

El gobierno de Donald Trump defiende, sin embargo, que los aranceles promoverán la creación de empleo en EEUU, ya que servirán de incentivo a la producción local.

Desde la espiral inflacionaria que siguió al boom post-pandémico en 2022 y que tantos dolores de cabeza le causó a la administración de Joe Biden, lo cierto es que el IPC parecía relativamente estabilizado alrededor del 2.4 y 3%.

En cualquier caso, el dato de mayo evidencia que la inflación sigue por encima del 2% que tiene como objetivo la Reserva Federal, lo que viene a reducir las probabilidades de que el banco central vuelva a recortar las tasas de interés a corto plazo. Trump ha instado repetidamente al banco central a reducir el precio del dinero para impulsar la economía.

La preocupación por la volatilidad de un reporte de inflación con menos datos

La semana pasada, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo anunció que está reduciendo la cantidad de datos que recopila para cada reporte del IPC. Los economistas han expresado su preocupación por el recorte, y aunque no está claro cuán drástica será, la mayoría de los analistas afirman que es probable que tenga un impacto menor. Aun así, cualquier reducción en la recopilación de datos podría aumentar la volatilidad de las cifras.

Muchos economistas prevén que los aranceles de Trump encarezcan muchos productos en la segunda mitad de este año, incluyendo automóviles y alimentos, aunque aún se desconoce en qué medida. Trump ha impuesto aranceles del 30% a todas las importaciones procedentes de China, además de un arancel base del 10% a las importaciones de todos los demás países, e impuestos del 50% a las importaciones de acero y aluminio.



Dado el potencial de un aumento de precios en los próximos meses, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y otros funcionarios de la Fed han dejado claro que mantendrán sin cambios su tasa de interés clave hasta tener una mejor idea de cómo afectarán los aranceles a la economía.

El impacto total de los aranceles probablemente no se sentirá hasta la segunda mitad del año, según los analistas, a pesar de que muchos aranceles han estado vigentes, de una forma u otra, desde marzo y abril.

Por qué se demora el impacto de los aranceles en el reporte de la inflación

Hay varias razones por las que los aranceles pueden tardar meses en reflejarse completamente en los precios minoristas.

Para empezar, muchas empresas intentaron ganar tiempo importando productos extranjeros antes de que entraran en vigor los aranceles de Trump, lo que generó una avalancha de importaciones en marzo. Como resultado, han acumulado productos que no se vieron afectados por los aranceles y, por lo tanto, aún no tienen que subir los precios.

Muchas empresas también pospusieron el aumento de precios durante el caos de abril y mayo, cuando Trump anunció aranceles generalizados a las importaciones de casi 60 países, solo para suspenderlos una semana después. También aumentó las tarifas a China al 145%, un virtual embargo al tercer socio comercial de Estados Unidos. Como resultado, las importaciones cayeron drásticamente en abril.

Pero el mes pasado, EEUU y China acordaron reducir los aranceles (ahora del 30%), en una frágil tregua que se venía tambaleando hasta las conversaciones de Londres estos días.

Para muchas empresas, no ha valido la pena subir los precios hasta tener una idea más clara de dónde se asentarían los aranceles. Es posible que algunos se reduzcan aún más si la administración Trump logra alcanzar acuerdos comerciales en las negociaciones con China, la Unión Europea, Japón y otros países.

Aun así, Bryan Eshelman, socio y director general de la consultora AlixPartners, afirmó que se avecinan precios más altos.

Eshelman prevé que los compradores empezarán a sentir el impacto en julio y predice que los precios de artículos para la vuelta al cole, como ropa y mochilas, podrían subir entre un 5% y un 15%. Añadió que los minoristas podrían añadir recargos vinculados al aumento de los aranceles en las cajas registradoras a partir de septiembre.

“Creo que es algo que los minoristas se resistirán a retirar. Por eso creo que esperarán a ver cómo evoluciona la situación”, afirmó.