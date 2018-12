Optimismo y proactividad: las claves de un experto para afrontar un diagnóstico de diabetes

La noticia no fue fácil de asimilar para Patricia, pero ahora, luego de haber asistido al seminario Fuertes Juntos, de Univisión, su perspectiva sobre la condición ha cambiado y ha comprendido que la diabetes no tiene que impedir que su hijo cumpla sus metas.

“Toda la información gratuita que recibí ya la he compartido con mi hijo, porque quiero que esté bien. Después de muchos años, he podido volver a sonreír”, cuenta Muñoz a Univision Noticias.

El aspecto psicológico de la enfermedad para Lozano puede mitigarse: “Si se dieron las cosas, el problema no es lo que pasa, sino es cómo usted reacciona a lo que le pasa ; la lección más grande de vida y cuando todo cambia, ocurre cuando usted a gradece y bendice su hipertensión o diabetes porque ante el problema y la vida su actitud es positiva porque hay gente que sigue viva, pero otra ya no vio otro amanecer”.

“Hay gente enferma que se la pasa contándole a todo el mundo su enfermedad , pero cada vez que te ocurra un sufrimiento, no lo guardes, deja que suceda, pero no lo alimentes. ¿Para qué seguir hablando de él?, recuerda la ley universal de que todo aquellos a lo que le prestas atención, crece”, explica Lozano.

Las 5 fases de duelo

A Lozano le entristece saber que mucha gente diabética ha entrado en una mentalidad de pensar: ‘Ay, pues de algo me voy a morir’ y no se privan de nada de lo que les gusta.

Comer como todos debemos comer

“La dieta de un diabético es la misma que aplica a un ser humano normal. El problema está en hemos tergiversado el concepto de la dieta y le hemos dado al cuerpo cosas que no necesita”. De esa manera, es necesario preguntarse: “¿Necesito comerme esta dona?”, sabiendo de antemano que la dona azucarada no va a tener ningún beneficio para el organismo.

“De vez en cuando te permitiría que comas algo dulce, pero que tenga un endulzante artificial, la gente no puede dejar de comer cosas dulces porque ha acostumbrado y adaptado as papilas gustativas al dulce y por eso llega un momento en que el páncreas falla, porque no puede producir demasiada insulina para eliminar las grandes cantidades de azúcar que te has metido al cuerpo”, dice.