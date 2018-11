Asimilar el diagnóstico de diabetes y comprender lo que implica es todo un reto, sobre todo para los hispanos que viven en EEUU y enfrentan barreras culturales e idiomáticas. Pero la tecnología puede servir de puente para conectar con miles de personas que han vivido lo mismo y cuya experiencia puede ayudarte . Muestra de ello es la web estudiabetes.org , que desde 2008 sirve como foro no solo para diabéticos, sino también para sus familiares y cuidadores.

Tras ir a un grupo de apoyo presencial para diabéticos se dio cuenta de que lo que aprendió en una hora fue más de lo que habría aprendido en más de dos años de haber sido diagnosticado . De ahí nace el proyecto del que ya se desligó, y que hoy está liderado por la fundación Beyond Type 1 .

La web cuenta con más de 45,000 miembros registrados, no solo provenientes de Estados Unidos sino de muchos países de Latinoamérica.

De paciente a paciente

“Puedes tener el mejor equipo médico, pero como los doctores no sufren de la condición, para ellos es un trabajo de 8:00 a 5:00 y no saben cómo se maneja el día a día . Lo que queremos en Estudiabetes.org es que la persona o el familiar pueda compartir su experiencia”, explica a Univision Noticias la moderadora del site, Mila Ferrer.

“Son muchos los miedos, las preguntas, quizá tienes un día que te fue mal en el doctor y las personas de la comunidad te van a entender más que un amigo que no sufre de la condición” , cuenta Ferrer.

“Vamos viviendo con ellos lo que les esté pasando. En países como Venezuela hemos servido como puente entre pacientes que se ayudan unos a otros. En otros como México hay áreas donde la educación de la diabetes es mínima. Las personas no saben qué tipo tienen, sus médicos no les dieron un plan de alimentación, no saben qué hacer ni por dónde comenzar. Nosotros los orientamos”, relata.