Destacó que los hábitos las tendencias que han tenido las familias en la cultura latina son las costumbres de cocinar de cierta manera, y si se hace de forma distinta se llega a pensar que la comida no tendrá la misma sazón.

“Hay magníficas recetas que se pueden intentar y todavía poder disfrutar nuestras comidas: gorditas, sopes, pupusas, etc.; hoy, si por lo menos podemos motivar a la gente a que cambie un hábito a la vez y empiece a trabajar en el hogar con quien o quienes más quieren, desearíamos que esa acción se convierta en una ola para lograr cambios duraderos en la familia completa”.

¿Cómo funciona su cuerpo?

Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, las células no procesan el azúcar correctamente para convertirla en energía y el azúcar se va acumulando en la sangre. Esta falta de insulina es a que lleva a la diabetes.

¿Cómo se sabe si tiene diabetes?

Este tipo de resultado es importante porque determina que tan bajo control su cuerpo mantiene los niveles de azúcar, lo cual ayuda a establecer si usted tiene o no diabetes, El examen A1C solo se puede hacer en una clínica médica, por eso, si usted tiene sobrepeso o si sus familiares tienden a sufrir de diabetes, es recomendable que le pida a su doctor que le ordene un examen A1C.

“No me cansaré de repetirlo: cambiar nuestro estilo de vida puede vencer a la diabetes”, dijo el doctor Kasein González, un experto en medicina familiar de Wellness Center de Santa Ana, California. “En medicina 2 más 2 no son 4, porque lo que dijo la abuela o la tía sobre la enfermedad no aplica para todos”