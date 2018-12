“Mi esposo vive con diabetes y yo convivo con ella”: cómo la enfermedad afecta a toda la familia

Si en algo coinciden las personas con diabetes y sus familiares es que el diagnóstico no sólo afecta a quien padece la afección, sino a la familia entera, cuyo apoyo es fundamental para que el paciente logre implementar los cambios de estilo de vida que son necesarios para controlarla.

“Muchos días sentí que todo me sobrepasaba. Pero también teníamos la certeza que había que seguir adelante y que teníamos que empoderarnos para superar todo lo relacionado con esta complicación, buscando más información, yendo a otra nutricionista, apoyándonos como familia”, dice Morales a Univision Noticias.

Después de meses muy duros sin poder ver y de varias cirugías, Juan logró recuperar la visión del ojo afectado, pero por siempre deberá controlar rigurosamente sus niveles de azúcar en la sangre para evitar que se reactive este problema de visión, que no se cura por completo, pero sí puede permanecer inactivo.

Por eso, decidieron que en casa no se comprarían más comidas procesadas o dulces. Los cambios de alimentación aplicarían para ambos por igual. Y ella se abocó a planificar cuidadosamente las comidas, midiendo cautelosamente porciones y revisando los ingredientes.

“Su esposa, no su enfermera”

Morales insiste en que los cambios se dieron poco a poco y que también ella debió aprender a respetar los momentos en que él decidiera salirse de la dieta . “De repente él estaba estresado y se comía unos chips y yo me preocupada mucho porque todo fuera perfecto pero sentí que eso empezó a estresarlo y comprendí que yo no era su enfermera, sino su esposa y que tenía que ser más flexible en algunas cosas ”.

Uno de los mensajes que Susana intenta dar a sus lectores es que si bien la diabetes es una condición manejable con la que puedes vivir, lo ideal es evitar su desarrollo. “El cambio de hábitos no es un tema de estética sino de nutrición de tu cuerpo y no puedes pensar que no te va a pasar a ti. Tienes que pensar que sí te va a pasar”, recalca.