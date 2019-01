5 consejos para controlar la diabetes cuando hay frío extremo

1. Cuidado con mediciones incorrectas

También debes cuidar tus equipos médicos y medicamentos . El frío extremo puede alterarlos. Lo ideal es que no los uses al aire libre. Si tu monitor deja de funcionar debido al frío, intenta calentarlo bajo tu exila por algunos minutos.

2. Medicamentos a resguardo

Si llevas contigo insulina en un frasco, bomba o autoinyectores, vigila que no se congelen. La insulina debe mantenerse entre 36 grados y 46 grados Fahrenheit mientras no se esté utilizando. En caso de que sospeches que la insulina no está en buen estado, no la uses y devuélvela a la farmacia para intercambiarla o pedir un reembolso.