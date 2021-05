Bastaron 3 perfiles, 7 grupos y 6 días para regar una ‘fake news’ sobre vacunas a más de 200,000 usuarios en Facebook

La madrugada siguiente, a las 5:27 am y a las 5:29 am del 29 de abril, el perfil RSS hizo su contribución al tsunami desinformativo. Compartió el texto de EOA -esta vez sin imágen- en dos grupos más: " NNS , que tenía 7,000 inscritos, y " DPT ", con 788 seguidores.

Según datos públicos del propio Facebook, "NNS" vive de teorías de la conspiración y surgió el 25 de julio de 2020, bajo el nombre "No al NWO (no 5g, no chip, no vacuna...)". Hoy en su descripción afirma ser un espacio para compartir "cosas que no te dicen los medios de desinformación".