La agencia de noticias DPA y el diario Bild reportaron que Kueblboeck –que alcanzó la fama efímera como concursante en 2003 del programa de talentos “Germany Seeks the Superstar” (Alemania busca a la superestrella)– se cayó por la borda del crucero este domingo por la mañana frente a la costa canadiense de Terranova , de acuerdo con la compañía Aida Cruises.

DPA dijo que la agencia de representación del cantante no estaba disponible de momento para comentar sobre lo ocurrido.

Aida Cruises no respondió de forma inmediata a un correo electrónico de la agencia The Associated Press en busca de comentarios.