Bajan del avión en Hawaii al profesor de química bangladeshí cuando era deportado

La Junta de Apelaciones de Inmigración decidió este lunes frenar nuevamente la deportación del profesor de química Syed Ahmed Jamal, un inmigrante de Bangladesh sin antecedentes penales y con 30 años en el país. Esto pasó antes de que el avión en el que era deportado se detuviera en Hawaii para recargar combustible. Entonces lo bajaron y, nuevamente, quedó en custodia de las autoridades migratorias.

Los abogados de Jamal, quien está casado y con tres hijos estadounidenses, habían enviado una apelación con una "nueva moción de suspensión" a la Junta de Apelaciones de Inmigración en Virginia el lunes por la tarde. La respuesta se conoció pasadas las cuatro de la tarde.



publicidad

"Syed aún está en el Centro de Detanción Federal Honolulu y esperamos una actualización de su caso de parte del fiscal encargado para saber si será movido o no y a dónde", informaron este martes los abogados defensores en su sitio web.

Jamal se encuentra bajo custodia de ICE y podría ser deportado en cualquier momento a Bangladesh.

Miles de residentes del suburbio donde vive Jamal en Kansas City se movilizaron y firmaron una petición solicitando una revisión de su profesor.





A medida que la historia de Jamal se conocía en el resto del país, el congresista de Missouri Emanuel Cleaver tomó particular interés y ha dicho que planea redactar un proyecto de ley que ayudaría a Jamal y a otras personas que se encuentran en situaciones similares.

"Es una crisis artificial que está dividiendo a una familia. No he conocido a nadie en Washington, republicano o demócrata, que haya dicho que esto no está mal", dijo Cleaver.

Jamal, de 55 años, fue detenido por funcionarios de inmigración aún cuando no tenía antecedentes criminales. Jeffrey Bennett, el abogado de inmigración que presentó el pedido para detener su expulsión, dijo días atrás al diario The Washington Post que en el récord policial del bangladeshí no hay más que un multa de tránsito.



Para él, su detención demuestra que los agentes de inmigración se están enfocando indiscriminadamente en arrestar inmigrantes aunque no tengan antecedentes y a pesar de que en el pasado se les permitió quedarse en el país por sus contribuciones a la sociedad.

Durante el año fiscal que acaba de concluir se dispararon los casos de deportación de personas sin récord criminal. Según datos de ICE, 37,734 personas sin antecedentes penales fueron expulsadas en 2017, más del doble que en 2016.

Historia migratoria de Jamal

Según ICE, Jamal ingresó legalmente a Estados Unidos en julio de 1998 con una visa temporal de no inmigrante. Una vez que ésta se venció, un juez de inmigración le dio 120 días para salir. Así que regresó a Bangladesh en julio de 2002. Tres meses después volvió nuevamente con una visa temporal de no inmigrante.



Profesor de química con tres décadas en EEUU es arrestado por ICE frente a su casa Univision 0 Compartir



Sus abogados explican que a pesar de los intentos de Jamal para asegurarse un estatus permanente en el país, accedió a una "partida voluntaria" a pesar de su temor de regresar a su nación de origen. Pero no la cumplió, lo que le generó una orden automática de deportación. Al año siguente, un juez de inmigración decidió permitirle a Jamal su permanencia, siempre y cuando cumpliera con una orden de supervisión que le permitió obtener un permiso de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional.

Syed Ahmed Jamal tiene postgrados en Biociencias Moleculares e Ingeniería Farmaceútica en Estados Unidos. Hasta su detención en una cárcel del condado de Morgan, en Missouri, vivió en Lawrence, una comunidad en Kansas. Allí crió a sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses.



publicidad

Hasta ser detenido daba clases de química en la Universidad de Kansas y llevaba investigaciones en hospitales locales, como el Children's Mercy.