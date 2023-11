Los retos y las apuestas equivocadas de Elon Musk a un año de su compra de Twitter

Estudios compilados por The New York Times muestran que el discurso de odio, incluyendo mensajes racistas, antisemitas y homofóbicos, ha aumentado en la plataforma desde que Musk asumió el control. La desinformación sobre el cambio climático, las vacunas y otras teorías conspirativas también se propaga más fácilmente en X que en el antiguo Twitter. Además, gobiernos extranjeros, como el ruso y el chino, junto con actores no estatales, como el grupo palestino Hamas, han utilizado esta red social para difundir propaganda con poca o ninguna interferencia.