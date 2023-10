Verdades y mentiras sobre Matt Gaetz, el hombre que impulsó la caída de McCarthy

Vale subrayar que, el pasado 14 de septiembre, el congresista acusó falsamente al gobierno de Joe Biden de haber amenazado a los medios de comunicación de EEUU para que ellos no prestaran atención y no cubrieran el día a día del pedido de destitución protocolar en contra del presidente de la Cámara de Representantes. La afirmación era tan grave que fue verificada por varios medios. El resultado: era falsa. Gaetz había acusado al gobierno de frente, pero la administración no había hecho ninguna amenaza a la prensa.