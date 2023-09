En medio de la desinformación sobre armas de fuego, EEUU puede tener nuevo récord de muertos en tiroteos masivos

Pero el argumento más desencaminado (y quizá más repetido) por parte de quienes no han estudiado el tema de los tiroteos masivos es que el debate sobre el control de armas está atrapado en una controversia irreconciliable. No es así. La Alliance for Gun Responsibility hace seguimiento a todas las encuestas realizadas sobre ese tema e informa que un 90% de los electores estadounidenses apoyan la expansión de los "background checks" universales (una amplia verificación de antecedentes) a todos aquellos que quieran tener armas. Hoy ese proceso solamente es exigido en 20 de los 50 estados .