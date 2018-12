“ Yo quiero mi aguinaldo en bolívares, porque en los mercados, las farmacias y donde usted vaya cobran en bolívares y dentro de poco no va a alcanzar para nada. Estoy buscando alguien que me haga la caridad de cambiármelo para poder retirarlo del banco”, afirma Rosa Morillo, de 75 años.

Valor enterrado

En un entorno donde la producción de petróleo de Venezuela se desplomó 51% respecto a 2012 y no hay ninguna precisión sobre cómo es el mecanismo para cambiar un petro por el petróleo, el oro, el hierro y los diamantes que en teoría lo respaldan, la moneda digital no ha podido emplearse para financiar importaciones.

¿Ahorrar qué?, se pregunta una pensionada

Mireya González es pensionada y se ríe de la propuesta de ahorrar: “¿Ahorrar qué? El mes de aguinaldo que anunció el presidente es de 4,500 bolívares, no me alcanza para dos kilos de queso y si no me apuro no voy a comprar ni un kilo”.