Vivir con poco

La tempestad

Familia rota



“ Estoy solo con mi hijo varón de 15 años. Quiero que se vaya, aquí no hay vida. No sé si llegada la hora me iré, tengo 54 años. ¿Qué haría allá? Puede que me quede solo, pero más tranquilo. He perdido como 15 kilos, no duermo, no me acuesto con la mente en blanco. Estoy hablando con una persona y estoy pensando en conseguir comida”, agrega Ernesto González para quien la economía tiene forma de arenas movedizas.