Jorge Rodríguez, presidente del sindicato que agrupa a los trabajadores de la única planta de Goodyear en Venezuela, ubicada en Valencia, en el estado Carabobo, le explicó a Univision Noticias que formalmente no ha habido comunicación con los directivos de la empresa.

“Recibí una llamada telefónica desde el exterior de alguien que se identificó como abogado externo de la compañía. Me notificó el cierre de la planta y me indicó que vamos a recibir parte de nuestra liquidación total con una cantidad de cauchos (neumáticos)”, dice Jorge Rodríguez. El sindicalista no quiere precisar el número de neumáticos que recibirá cada trabajador hasta tanto “no haya una comunicación formal de la empresa”.