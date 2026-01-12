Política migratoria Venezuela anuncia liberación de más presos políticos Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos, Venezuela ha anunciado la liberación de presos políticos.

El Gobierno de Venezuela anunció hoy 12 de enero de 2026 la liberación de más presos políticos, de acuerdo con la agencia de noticias AFP, y aunque la cifra aún no está clara se reporta que podrían ser 116 personas las que recobren su libertad.

Apenas el pasado 10 de enero, la principal coalición de Venezuela informó sobre la liberación de 17 presos políticos. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) consideran que hay entre 800 y 1,200 presos políticos.

El 8 de enero de 2026 Venezuela hizo el primer anuncio en torno a la liberación de un "número importante" de detenidos.

Dejarán en libertad a más presos políticos

En un comunicado difundido este lunes, el ministerio del Servicio Penitenciario informó que "estas medidas han beneficiado a personas privadas (de libertad) por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación".

Por su parte, la ONG Foro Penal reportó que durante la madrugada de hoy 12 de enero de 2026 hubo 24 liberaciones, incluyendo a dos personas de Italia.

"Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burlò, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas", escribió en su cuenta de X la primera ministra, Girogia Meloni.

Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa. Giorgia Meloni

A su vez, la oposición informó la excarcelación de un dirigente juvenil, y se reportó que un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia.

