Guaidó le habla a los militares y sus familias para lograr la transición en Venezuela

A falta de tropas a las que dictar órdenes, Guaidó solicitó a los ciudadanos imprimir la Ley de Amnistía, leerla y entregarla a los oficiales este domingo 27 de enero. “Esta es una acción civil no violenta sin precedentes. Se pueden reunir en pequeños grupos y acercarla (la ley) a la comandancia cercana, a la alcabala cercana a la casa, en pequeños grupos, no vayan a utilizar de excusa que estábamos haciendo una afrenta, no señor, estamos estrechando manos”, aclaró el dirigente opositor.