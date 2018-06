Gobierno de Maduro excarcela (pero no libera totalmente) un segundo grupo de reclusos entre los que hay presos políticos

Pero la libertad no es plena, se trata de medidas alternativas a la cárcel que los obliga a presentarse periódicamente en un tribunal, les prohíbe salir del país, usar redes sociales o emitir opiniones en medios de comunicación. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que 79 personas recibieron la medida en los dos actos. Sin embargo, no todas son calificadas como presos políticos.



Maduro, quien fue reelecto en unas cuestionadas elecciones presidenciales el pasado 20 de mayo, ha declarado que Gilber Caro no goza de inmunidad parlamentaria por ser suplente, pero el artículo 200 de la constitución vigente en Venezuela no hace esa distinción y protege a los parlamentarios con un estatus especial, como una garantía de la "separación de poderes" que no existe en ese país y la independencia del Poder Legislativo.