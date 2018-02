Empresario que demandó a Univision Noticias arremete en Venezuela contra cuatro periodistas que tuvieron que salir del país

Jim Acosta fue víctima de los ataques verbales de Donald Trump durante su primera conferencia de prensa como presidente electo. "¡Tú eres noticia falsa!", le increpó el mandatario, mientras Acosta le pedía que lo dejara contestar a sus acusaciones. “¡Nos está atacando! ¿Nos puede conceder una pregunta? Sr. Presidente electo, está atacando nuestra organización de noticias ¿Nos puede dar la oportunidad de hacerle una pregunta?”, insistía el periodista. “No, no, tú no, tu organización… ¡cállate!. No seas maleducado, no te voy a conceder una pregunta, ustedes dan noticias falsas”, dijo el Presidente. (11 de enero. 2017). Foto: SAUL LOEB/Getty Images) | Univision

